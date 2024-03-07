صدور كتاب بعنوان إدارة الأزمات لدى الملوك الهاشميين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 7 آذار (بترا)- صدر حديثاً عن دار وائل للنشر والتوزيع كتاب بعنوان: "إدارة الأزمات لدى الملوك الهاشميين"، للدكتور هشام المومني الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الصناعية/ منسق برنامج ماجستير إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة الهاشمية.
ويستعرض الكتاب، الذي يقع في 200 صفحة، المنهجية والعمل الوطني النوعي من المنظور الملكي للملوك الهاشميين رواد النهضة العربية الحديثة، وقادة الثورة العربية الكبرى الذين تشكلت شخصيتهم من رحم الأزمات وقدرتهم الفائقة على إدارة المخاطر والأزمات والكوارث في القرنين العشرين والحادي والعشرين.
ويكشف الكتاب للمهتمين والباحثين عن حالات ذات مستوى رفيع في إدارة الأزمات والمخاطر ومعالجتها والوقاية منها وعبورها بسلاسة وأمان بالرغم من المخاطر الكبيرة التي عانى منها الإقليم والمنطقة خلال تلك العقود.
يشار إلى أن الدكتور المومني كان أصدر كتاباً بعنوان"قضايا معاصره في إدارة الأزمات،والذي قدم من خلاله إطارا تكامليا للأزمات وإدارتها بشمولية وتكاملية واستمرارية، حيث يستعرض المفاهيم الأساسية في الأزمات والكوارث، ويهدف إلى ترسيخ منهجية علمية في إدارة الأزمات، ليكون مرجعاً للمعنيين بإدارة الأزمات بمختلف أنواعها، مثلما يقترح إطار عمل لاتجاهات البحث المستقبلية للباحثين المهتمين بإدارة الأزمات والكوارث.
--(بترا)
ع ض/م ق/ع ط
07/03/2024 19:03:28
MENAFN07032024000117011021ID1107949982
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