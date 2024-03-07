صدور كتاب بعنوان إدارة الأزمات لدى الملوك الهاشميين

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 7 آذار (بترا)- صدر حديثاً عن دار وائل للنشر والتوزيع كتاب بعنوان: "إدارة الأزمات لدى الملوك الهاشميين"، للدكتور هشام المومني الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الصناعية/ منسق برنامج ماجستير إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة الهاشمية.

ويستعرض الكتاب، الذي يقع في 200 صفحة، المنهجية والعمل الوطني النوعي من المنظور الملكي للملوك الهاشميين رواد النهضة العربية الحديثة، وقادة الثورة العربية الكبرى الذين تشكلت شخصيتهم من رحم الأزمات وقدرتهم الفائقة على إدارة المخاطر والأزمات والكوارث في القرنين العشرين والحادي والعشرين.

ويكشف الكتاب للمهتمين والباحثين عن حالات ذات مستوى رفيع في إدارة الأزمات والمخاطر ومعالجتها والوقاية منها وعبورها بسلاسة وأمان بالرغم من المخاطر الكبيرة التي عانى منها الإقليم والمنطقة خلال تلك العقود.

يشار إلى أن الدكتور المومني كان أصدر كتاباً بعنوان"قضايا معاصره في إدارة الأزمات،والذي قدم من خلاله إطارا تكامليا للأزمات وإدارتها بشمولية وتكاملية واستمرارية، حيث يستعرض المفاهيم الأساسية في الأزمات والكوارث، ويهدف إلى ترسيخ منهجية علمية في إدارة الأزمات، ليكون مرجعاً للمعنيين بإدارة الأزمات بمختلف أنواعها، مثلما يقترح إطار عمل لاتجاهات البحث المستقبلية للباحثين المهتمين بإدارة الأزمات والكوارث.

--(بترا)

ع ض/م ق/ع ط

07/03/2024 19:03:28