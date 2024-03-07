اتفاقية بين جامعة اليرموك وآيركس لتطوير مشروع أساس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 7 آذار(بترا)-وقعت جامعة اليرموك والمجلس الدولي للبحوث والتبادل "آيركس" مذكرة تفاهم، في مكتب ارتباط الجامعة في العاصمة عمّان، لتنسيق الجهود المشتركة لتطوير وتقديم واستدامة وتسويق مشروع التعليم المبكر "أساس" في كلية العلوم التربوية بالجامعة.
ووقع المذكرة اليوم الخميس عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، ومدير برنامج التعليم المبكر (أساس) في المجلس الدولي للبحوث والتبادل الدكتور كاميرون مزريا، بحضور عميد كلية العلوم التربوية الدكتور أحمد الشريفين، ومدير أول برامج إعداد المعلمين في "أساس" الدكتور صائب خصاونة، ومنسقة المشروع في جامعة اليرموك سيلين نينو.
وأكد مسّاد التزام جامعة اليرموك من خلال كلية العلوم التربوية بتطوير خطة برنامج معلم صف، والتشريعات المتعلقة بقبول الطلبة المستندة إلى حاجات سوق العمل الأردني والعربي والإقليمي، بحيث تضمن تقديم تعليم نوعي للطلبة، يعزز السمعة العلمية والأكاديمية للجامعة بتنفيذ تخصص معلم الصف في كلية العلوم التربوية والتخصصات الأخرى في الكلية التي ترفد وزارة التربية والتعليم بمعلمين مؤهلين في جانبي المهارات والكفايات التدريسية.
من جهته، أكد ميرزا أن (أساس) هو مشروع ممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بهدف تطوير برنامج معلم الصف في كلية العلوم التربوية بجامعة اليرموك من خلال تعزيز الأداء المؤسسي للجامعة وتطوير المناهج والمواد التعليمية التعلمية وتعزيز التدريب العملي ودعم البنية التحتية فيها، معربًا عن سعادته بمواصلة الشراكة القوية والمثمرة بين آيركس وجامعة اليرموك من خلال هذا البرنامج، في ظل خطة ورؤية الجامعة الاستراتيجية.
جاءت هذه المذكرة استجابة لرغبة الجامعة ومجلس البحوث والتبادل، بتنسيق جهودهم لتطوير برنامج التعليم في المراحل المبكرة واستدامته وتسويقه، وتحديث خطة برنامج بكالوريوس معلم الصف في كلية العلوم التربوية بالجامعة قبل بداية العام الدراسي 2024-2025، وتطوير تشريعات قبول الطلبة والأنظمة المتعلقة بذلك، بما يتماشى ونموذج العرض والطلب الوطني مع التركيز على النوعية لا الكمّ.
ونصت المذكرة على تسويق النشاط عبر القنوات الإعلامية المختلفة بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي المتوفرة، ودعم تنفيذ تحليل الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس، والمشاركة الفاعلة في أداة تقييم جودة مؤسسات التعليم العالي ("HEIQAT") التي سيتم إجراؤها وتسهيلها من قبل آيركس، وتنفيذ توصياتها ضمن إطار زمني متفق عليه، وإنشاء مجتمع تعلمي افتراضي بدعم من آيركس؛ لتعزيز حصول أعضاء هيئة التدريس والخريجين على الدعم المتبادل.
كما نصت المذكرة على تعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المشروعات البحثية التعاونية، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في قاعدة بيانات Scopus وISI في مجال التعليم للمراحل المبكرة.
--(بترا)
س ع/م د/ع ط
07/03/2024 19:01:35
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