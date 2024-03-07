اتفاقية بين جامعة اليرموك وآيركس لتطوير مشروع أساس

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 7 آذار(بترا)-وقعت جامعة اليرموك والمجلس الدولي للبحوث والتبادل "آيركس" مذكرة تفاهم، في مكتب ارتباط الجامعة في العاصمة عمّان، لتنسيق الجهود المشتركة لتطوير وتقديم واستدامة وتسويق مشروع التعليم المبكر "أساس" في كلية العلوم التربوية بالجامعة.

ووقع المذكرة اليوم الخميس عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، ومدير برنامج التعليم المبكر (أساس) في المجلس الدولي للبحوث والتبادل الدكتور كاميرون مزريا، بحضور عميد كلية العلوم التربوية الدكتور أحمد الشريفين، ومدير أول برامج إعداد المعلمين في "أساس" الدكتور صائب خصاونة، ومنسقة المشروع في جامعة اليرموك سيلين نينو.

وأكد مسّاد التزام جامعة اليرموك من خلال كلية العلوم التربوية بتطوير خطة برنامج معلم صف، والتشريعات المتعلقة بقبول الطلبة المستندة إلى حاجات سوق العمل الأردني والعربي والإقليمي، بحيث تضمن تقديم تعليم نوعي للطلبة، يعزز السمعة العلمية والأكاديمية للجامعة بتنفيذ تخصص معلم الصف في كلية العلوم التربوية والتخصصات الأخرى في الكلية التي ترفد وزارة التربية والتعليم بمعلمين مؤهلين في جانبي المهارات والكفايات التدريسية.

من جهته، أكد ميرزا أن (أساس) هو مشروع ممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بهدف تطوير برنامج معلم الصف في كلية العلوم التربوية بجامعة اليرموك من خلال تعزيز الأداء المؤسسي للجامعة وتطوير المناهج والمواد التعليمية التعلمية وتعزيز التدريب العملي ودعم البنية التحتية فيها، معربًا عن سعادته بمواصلة الشراكة القوية والمثمرة بين آيركس وجامعة اليرموك من خلال هذا البرنامج، في ظل خطة ورؤية الجامعة الاستراتيجية.

جاءت هذه المذكرة استجابة لرغبة الجامعة ومجلس البحوث والتبادل، بتنسيق جهودهم لتطوير برنامج التعليم في المراحل المبكرة واستدامته وتسويقه، وتحديث خطة برنامج بكالوريوس معلم الصف في كلية العلوم التربوية بالجامعة قبل بداية العام الدراسي 2024-2025، وتطوير تشريعات قبول الطلبة والأنظمة المتعلقة بذلك، بما يتماشى ونموذج العرض والطلب الوطني مع التركيز على النوعية لا الكمّ.

ونصت المذكرة على تسويق النشاط عبر القنوات الإعلامية المختلفة بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي المتوفرة، ودعم تنفيذ تحليل الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس، والمشاركة الفاعلة في أداة تقييم جودة مؤسسات التعليم العالي ("HEIQAT") التي سيتم إجراؤها وتسهيلها من قبل آيركس، وتنفيذ توصياتها ضمن إطار زمني متفق عليه، وإنشاء مجتمع تعلمي افتراضي بدعم من آيركس؛ لتعزيز حصول أعضاء هيئة التدريس والخريجين على الدعم المتبادل.

كما نصت المذكرة على تعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المشروعات البحثية التعاونية، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في قاعدة بيانات Scopus وISI في مجال التعليم للمراحل المبكرة.

--(بترا)

س ع/م د/ع ط

07/03/2024 19:01:35