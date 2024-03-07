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تحديد ساعات عمل تلفريك عجلون في شهر رمضان المبارك

3/7/2024 2:39:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 7 آذار (بترا)- أكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرّة والمناطق التنموية، بأنه سيتم توقف استقبال الزوّار في تلفريك عجلون خلال الأيام التسعة الأولى من شهر رمضان المبارك.
وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن سبب التوقف يعود لإنجاز أعمال الصيانة الدورية المجدولة، مشيرا إلى أن التلفريك سيستأنف استقبال الزوّار في العاشر من رمضان حتى نهاية الشهر الفضيل يوميًا، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة والنصف مساءً، باستثناء يوم الثلاثاء، من كل أسبوع.
ودعا جميع الزوار إلى ضرورة تواصلهم المسبق على الخط الساخن للتلفزيك، قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.
--(بترا)
ع.ف/م د/ع ط
07/03/2024 18:58:02

MENAFN07032024000117011021ID1107949980

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