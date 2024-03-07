أمانة عمان تعلن نتائج استطلاع مؤشر الثقافة في عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- حاز مؤشر الثقافة في مدينة عمان للأعوام 2020 - 2022 على (72.73%) ، وبدرجة تقدير (موافق).

وبحسب نتائج استطلاع الدراسة التي أجراها قطاع التنمية المجتمعية في أمانة عمان لقياس مؤشر الثقافة وأعلنها اليوم الخميس، فقد تضمن قياس المؤشر المجتمع الاحصائي للاستطلاع ما يقارب 2 مليون و760 ألف من مواطني المدينة، حيث تم سحب عينة ممثلة حجمها 279 مواطنا ومواطنة.

وأظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لإجابات عينة الدراسة والذي يمثل دور (المكتبات، والمراكز الثقافية، والفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية، والاعتزاز بالموروث الثقافي غير المادي) في تعزيز الجانب الثقافي لمدينة عمان، مساويا (72.31% ، 72.33% ، 71.21% ، 76.8%) على التوالي وبدرجة تقدير (موافق).

وقال نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان، إن المدن الثقافية تعد مرآة تنمية الشعوب والمجتمعات، وتعكس الهوية الثقافية والفنية والتراثية .

وأضاف أن عمان تحظى بمكانتها الفريدة ضمن المشهد الثقافي العربي، وتتمتع بتاريخ ثقافي زاخر بالعطاء، باحتضان المكتبات والمرافق الثقافية المتنوعة، وتحتفظ بموروث ثقافي عريق وهو ما استوجب انتاج مؤشر ثقافي لمدينة عمان لقياس وتقييم الحالة الثقافية فيها، ورصد التحسينات المطلوبة والتحديات ضمن برنامج العمل المنظم الممنهج المبني على التخطيط الاستراتيجي، لتعزيز التنمية الثقافية مع الحفاظ على تراث و أصالة المدينة، وبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار .

وأكد الهملان أهمية أن تكون جهود تنمية الثقافة مستدامة ومستنيرة، بمشاركة هيئات المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوصت الدراسة، بتعزيز دور المكتبات كمراكز ثقافية متكاملة من خلال تشجيع مواطني عمان من مختلف الأعمار لزيارة المكتبات القريبة من أماكن سكناهم، وذلك عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لأمانة عمان الكبرى ، وتوسيع نطاق المراكز الثقافية لتشمل المزيد من المناطق في المدينة وتوفير الخدمات الثقافية للجميع .

--(بترا)

ع ع/ ف م/ ع ط

07/03/2024 18:56:52