أمانة عمان تعلن نتائج استطلاع مؤشر الثقافة في عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- حاز مؤشر الثقافة في مدينة عمان للأعوام 2020 - 2022 على (72.73%) ، وبدرجة تقدير (موافق).
وبحسب نتائج استطلاع الدراسة التي أجراها قطاع التنمية المجتمعية في أمانة عمان لقياس مؤشر الثقافة وأعلنها اليوم الخميس، فقد تضمن قياس المؤشر المجتمع الاحصائي للاستطلاع ما يقارب 2 مليون و760 ألف من مواطني المدينة، حيث تم سحب عينة ممثلة حجمها 279 مواطنا ومواطنة.
وأظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لإجابات عينة الدراسة والذي يمثل دور (المكتبات، والمراكز الثقافية، والفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية، والاعتزاز بالموروث الثقافي غير المادي) في تعزيز الجانب الثقافي لمدينة عمان، مساويا (72.31% ، 72.33% ، 71.21% ، 76.8%) على التوالي وبدرجة تقدير (موافق).
وقال نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان، إن المدن الثقافية تعد مرآة تنمية الشعوب والمجتمعات، وتعكس الهوية الثقافية والفنية والتراثية .
وأضاف أن عمان تحظى بمكانتها الفريدة ضمن المشهد الثقافي العربي، وتتمتع بتاريخ ثقافي زاخر بالعطاء، باحتضان المكتبات والمرافق الثقافية المتنوعة، وتحتفظ بموروث ثقافي عريق وهو ما استوجب انتاج مؤشر ثقافي لمدينة عمان لقياس وتقييم الحالة الثقافية فيها، ورصد التحسينات المطلوبة والتحديات ضمن برنامج العمل المنظم الممنهج المبني على التخطيط الاستراتيجي، لتعزيز التنمية الثقافية مع الحفاظ على تراث و أصالة المدينة، وبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار .
وأكد الهملان أهمية أن تكون جهود تنمية الثقافة مستدامة ومستنيرة، بمشاركة هيئات المجتمع المدني والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوصت الدراسة، بتعزيز دور المكتبات كمراكز ثقافية متكاملة من خلال تشجيع مواطني عمان من مختلف الأعمار لزيارة المكتبات القريبة من أماكن سكناهم، وذلك عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لأمانة عمان الكبرى ، وتوسيع نطاق المراكز الثقافية لتشمل المزيد من المناطق في المدينة وتوفير الخدمات الثقافية للجميع .
--(بترا)
ع ع/ ف م/ ع ط
07/03/2024 18:56:52
MENAFN07032024000117011021ID1107949979
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