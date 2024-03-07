الخلايلة يفتتح مسجد المرحوم أحمد الخوري بكفر يوبا

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عمان 7 آذار (بترا) - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، مسجد المرحوم أحمد غلوم الخوري بمنطقة كفريوبا في محافظة إربد، الذي شُيّد على نفقه ابنه عادل أحمد الخوري.

وقال الخلايلة، إن عمارة المساجد على نوعين؛ مادية من حيث البناء والصيانة والترميم، وهناك عمارة معنويّة، وهي أن تبقى المساجد عامرة بطاعة الله والصلاة وتلاوة القرآن ودروس العلم والتفسير والذكر، مؤكدًا أن المساجد ساهمت في بناء أجيال انعكست الصلاة على أخلاقهم وسلوكهم.

وأضاف، أن المسجد، المكان الوحيد الذي يلتقي فيه الناس في اليوم خمس مرات، مبيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة المنورة مهاجراً من مكة المكرمة، كان أول عمل قام به هو بناء المسجد؛ لأنه منارة إشعاع وعلم، والمكان الذي يتعلّم فيه الناس أمور دينهم وينظم سلوكياتهم، ويبني شخصية الإنسان.

من جهته، أشار المتبرع عادل الخوري، إلى دور المسجد في نشر الدعوة الإسلاميّة والتشاور والتقريب بين المسلمين، مبينًا أن بناء المسجد يأتي اقتداءً بالحديث النبوي الشريف "من بنى مسجدًا يبتغي به وجه الله عز وجل بنى الله له بيتًا في الجنة"، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يكون بناء المسجد عملا خالصا في ميزان حسنات والده.

وحضر الافتتاح، النائب راشد الشوحة، ومساعد محافظ إربد الدكتور حمدان السرحان، ورئيس بلدية غرب إربد جمال بطاينة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومدير أوقاف إربد الأولى عمر الحموري، وعدد من سكان المنطقة.

--(بترا)

وهـ/م د/ ع ط

07/03/2024 18:54:30