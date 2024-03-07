وزير الأشغال يتفقد سير العمل بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 7 آذار (بترا)- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، ضرورة تجاوز جميع العقبات أمام إنجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد.
ووجه الوزير، المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ المشروع بتفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير من المقاول في مدة تنفيذ الأعمال أو في المواصفات الفنية.
ودعا أبو السمن خلال جولة على المشروع، إلى تجاوز جميع العقبات أمام إنجازه لما يعكسه من خدمة كبيرة للمواطنين.
وقال أبو السمن إن الوزارة تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشروعات الطبية، وتتخذ العديد من الإجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.
وبلغت نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 80.5 بالمئة. ومن المفترض انتهاء العمل به، وتسليمه لوزارة الصحة نهاية حزيران المقبل.
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 110 ملايين دولار وهو ممول جزئيًا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 70 مليون دولار، وخزينة الدولة، وبمساحة إجمالية تبلغ 85 ألف متر مربع، ويتكون من 9 طوابق، منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة، وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة، والأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى، وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 566 سريرًا، منها 60 سريرًا للعناية الحثيثة.
-- (بترا)
أ غ/م د/ ع ط
07/03/2024 18:52:26
MENAFN07032024000117011021ID1107949977
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.