وزير الأشغال يتفقد سير العمل بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 آذار (بترا)- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، ضرورة تجاوز جميع العقبات أمام إنجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد.

ووجه الوزير، المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ المشروع بتفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير من المقاول في مدة تنفيذ الأعمال أو في المواصفات الفنية.

ودعا أبو السمن خلال جولة على المشروع، إلى تجاوز جميع العقبات أمام إنجازه لما يعكسه من خدمة كبيرة للمواطنين.

وقال أبو السمن إن الوزارة تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشروعات الطبية، وتتخذ العديد من الإجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.

وبلغت نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 80.5 بالمئة. ومن المفترض انتهاء العمل به، وتسليمه لوزارة الصحة نهاية حزيران المقبل.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 110 ملايين دولار وهو ممول جزئيًا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 70 مليون دولار، وخزينة الدولة، وبمساحة إجمالية تبلغ 85 ألف متر مربع، ويتكون من 9 طوابق، منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة، وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة، والأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى، وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 566 سريرًا، منها 60 سريرًا للعناية الحثيثة.

-- (بترا)

أ غ/م د/ ع ط

07/03/2024 18:52:26