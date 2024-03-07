Thursday, 07 March 2024 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الأشغال يتفقد سير العمل بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد

3/7/2024 2:39:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 7 آذار (بترا)- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، ضرورة تجاوز جميع العقبات أمام إنجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد.
ووجه الوزير، المكتب الهندسي المشرف على تنفيذ المشروع بتفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير من المقاول في مدة تنفيذ الأعمال أو في المواصفات الفنية.
ودعا أبو السمن خلال جولة على المشروع، إلى تجاوز جميع العقبات أمام إنجازه لما يعكسه من خدمة كبيرة للمواطنين.
وقال أبو السمن إن الوزارة تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشروعات الطبية، وتتخذ العديد من الإجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.
وبلغت نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 80.5 بالمئة. ومن المفترض انتهاء العمل به، وتسليمه لوزارة الصحة نهاية حزيران المقبل.
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 110 ملايين دولار وهو ممول جزئيًا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 70 مليون دولار، وخزينة الدولة، وبمساحة إجمالية تبلغ 85 ألف متر مربع، ويتكون من 9 طوابق، منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة، وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة، والأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى، وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 566 سريرًا، منها 60 سريرًا للعناية الحثيثة.
-- (بترا)
أ غ/م د/ ع ط
07/03/2024 18:52:26

MENAFN07032024000117011021ID1107949977

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث