الشريدة يؤكد أهمية تكثيف جهود الجهات المعنية بتنفيذ مبادرات ومشاريع خارطة تحديث القطاع العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار(بترا)- أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ضرورة تكثيف الجهود والتشارك بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ مبادرات ومشاريع خارطة تحديث القطاع العام، بما يحقق الرؤى الملكية السامية وطموحاتها لتحسين جودة الخدمات العامة التي تقدمها مؤسسات الدولة للمواطنين، وأساسها الإصلاح والتطوير الإداري، كونه على ارتباط مباشر بالمورد البشري، الذي يعتبر الأساس لإنجاز الإصلاحات المنشودة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الشريدة، اليوم الخميس، في هيئة الخدمة والإدارة العامة، حيث التقى أعضاء مجلس هيئة الخدمة والإدارة العامة ومدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، للاطلاع على سير أعمال الهيئة، وإنجاز المشاريع والمبادرات المتعلقة بها.

وبين الشريدة، دور الهيئة المهم والحاسم في إنجاز العديد من مبادرات خارطة تحديث القطاع العام، وأن الحكومة تولي اهتماما ودعما كبيرين للهيئة نظرا للمهام الجديدة والأدوار الاستراتيجية التي ستقوم بها على مستوى القطاع العام في مجال تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الموظف العام وتحسين الإنتاجية، والرقابة وتقديم الدعم الاستشاري.

من جهة أخرى، أشار الشريدة إلى أهمية تقييم الأداء للمستويات الوظيفية كافة، ومن أهمها الإدارة الوسطى كونها المسؤولة بشكل مباشر عن متابعة تنفيذ البرامج، مضيفا أنه ستكون هناك زيارات دورية للهيئة مستقبلا.

وأكد رئيس مجلس الهيئة سامح الناصر، التزام الهيئة بمتابعة تنفيذ مشاريع خارطة تحديث القطاع العام والمدد الزمنية المخصصة لها بالتنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء.

وأشار إلى أن التشريعات الناظمة للخدمة المدنية كنظام الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية التي سيتم إقرارها تتناسب وتوجهات الحكومة لإصلاح وتحديث القطاع العام، من خلال المفاهيم الإدارية الحديثة التي تضمنتها والمنهجيات والأساليب العلمية التي ستبنى عليها سياسات إدارة الموارد البشرية.

وجال الوزير الشريدة خلال الزيارة في قاعات الامتحانات التنافسية للهيئة ومتحف الوظيفة العامة.

بدورهم قدم المدراء التنفيذيون للهيئة عرضاً عن المهام التي ستتولها إدارات الهيئة ومنهجية العمل فيها.

ويشكل مجلس هيئة الخدمة والإدارة العامة استنادا لأحكام المادة (6) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (80) لسنة 2023 من دكتور بندر أبو تايه مدير تنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير، والدكتور ياسر النسور مدير تنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري، والمهندس مبارك الخلايلة مدير تنفيذي لإدارة تقييم الكفايات الوظيفية، والمهندسة شروق عبد الغني مديرة تنفيذية لإدارة الرقابة والامتثال.

--(بترا)

م ق/ع ط

07/03/2024 18:50:54