الشريدة يؤكد أهمية تكثيف جهود الجهات المعنية بتنفيذ مبادرات ومشاريع خارطة تحديث القطاع العام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار(بترا)- أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ضرورة تكثيف الجهود والتشارك بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ مبادرات ومشاريع خارطة تحديث القطاع العام، بما يحقق الرؤى الملكية السامية وطموحاتها لتحسين جودة الخدمات العامة التي تقدمها مؤسسات الدولة للمواطنين، وأساسها الإصلاح والتطوير الإداري، كونه على ارتباط مباشر بالمورد البشري، الذي يعتبر الأساس لإنجاز الإصلاحات المنشودة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الشريدة، اليوم الخميس، في هيئة الخدمة والإدارة العامة، حيث التقى أعضاء مجلس هيئة الخدمة والإدارة العامة ومدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، للاطلاع على سير أعمال الهيئة، وإنجاز المشاريع والمبادرات المتعلقة بها.
وبين الشريدة، دور الهيئة المهم والحاسم في إنجاز العديد من مبادرات خارطة تحديث القطاع العام، وأن الحكومة تولي اهتماما ودعما كبيرين للهيئة نظرا للمهام الجديدة والأدوار الاستراتيجية التي ستقوم بها على مستوى القطاع العام في مجال تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الموظف العام وتحسين الإنتاجية، والرقابة وتقديم الدعم الاستشاري.
من جهة أخرى، أشار الشريدة إلى أهمية تقييم الأداء للمستويات الوظيفية كافة، ومن أهمها الإدارة الوسطى كونها المسؤولة بشكل مباشر عن متابعة تنفيذ البرامج، مضيفا أنه ستكون هناك زيارات دورية للهيئة مستقبلا.
وأكد رئيس مجلس الهيئة سامح الناصر، التزام الهيئة بمتابعة تنفيذ مشاريع خارطة تحديث القطاع العام والمدد الزمنية المخصصة لها بالتنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء.
وأشار إلى أن التشريعات الناظمة للخدمة المدنية كنظام الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية التي سيتم إقرارها تتناسب وتوجهات الحكومة لإصلاح وتحديث القطاع العام، من خلال المفاهيم الإدارية الحديثة التي تضمنتها والمنهجيات والأساليب العلمية التي ستبنى عليها سياسات إدارة الموارد البشرية.
وجال الوزير الشريدة خلال الزيارة في قاعات الامتحانات التنافسية للهيئة ومتحف الوظيفة العامة.
بدورهم قدم المدراء التنفيذيون للهيئة عرضاً عن المهام التي ستتولها إدارات الهيئة ومنهجية العمل فيها.
ويشكل مجلس هيئة الخدمة والإدارة العامة استنادا لأحكام المادة (6) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (80) لسنة 2023 من دكتور بندر أبو تايه مدير تنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير، والدكتور ياسر النسور مدير تنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري، والمهندس مبارك الخلايلة مدير تنفيذي لإدارة تقييم الكفايات الوظيفية، والمهندسة شروق عبد الغني مديرة تنفيذية لإدارة الرقابة والامتثال.
--(بترا)
م ق/ع ط
07/03/2024 18:50:54
MENAFN07032024000117011021ID1107949976
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