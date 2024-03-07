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وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية

3/7/2024 2:39:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- بحث وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات ورئيس المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي جاسم محمد عبود أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسُبل تعزيزها وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
وأكد الزيادات خلال استقباله القاضي عبود والوفد المرافق بحضور القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى المملكة منيف علي حسين وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، وكبار موظفي الوزارة، عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والمستوى المتقدم للتعاون القانوني بينهما.
واستمع الطرفان إلى نبذة عن النظام القضائي في كلا البلدين ودور الوزارة في تقديم الدعم اللوجيستي للقضاء وتعزيز سيادة القانون وتطوير التشريعات الناظمة للوصول للعدالة .
يُشار إلى أن الوفد القضائي العراقي يقوم بزيارة إلى المحكمة الدستورية خلال الفترة بين (5-9) آذار الحالي.
--(بترا)
ب ص/ ف م / اح
07/03/2024 18:46:43

MENAFN07032024000117011021ID1107949975

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