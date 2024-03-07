وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- بحث وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات ورئيس المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي جاسم محمد عبود أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسُبل تعزيزها وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
وأكد الزيادات خلال استقباله القاضي عبود والوفد المرافق بحضور القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى المملكة منيف علي حسين وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، وكبار موظفي الوزارة، عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والمستوى المتقدم للتعاون القانوني بينهما.
واستمع الطرفان إلى نبذة عن النظام القضائي في كلا البلدين ودور الوزارة في تقديم الدعم اللوجيستي للقضاء وتعزيز سيادة القانون وتطوير التشريعات الناظمة للوصول للعدالة .
يُشار إلى أن الوفد القضائي العراقي يقوم بزيارة إلى المحكمة الدستورية خلال الفترة بين (5-9) آذار الحالي.
--(بترا)
ب ص/ ف م / اح
07/03/2024 18:46:43
MENAFN07032024000117011021ID1107949975
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