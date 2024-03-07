المركزي الأوروبي يثبت معدل الفائدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، تثبيت معدل الفائدة في ثاني اجتماع له عام 2024، وأبقى على معدل الفائدة على الودائع (معدل الفائدة الأساسي) عند 4 بالمئة.
كما ثبت البنك معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية، وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 4.5 بالمئة و4.75 بالمئة على الترتيب، لافتا الى أنه منذ آخر اجتماع للسياسة النقدية تباطأ معدل التضخم بصورة أكبر، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية.
ويتوقع مسؤولو المركزي الأوروبي حاليًا أن يبلغ متوسط التضخم مستويات 2.3 بالمئة العام الحالي و2 بالمئة في 2025، و 1.9 بالمئة عام 2026.
--(بترا)
رصد/ي أ/ اح
07/03/2024 18:33:08
MENAFN07032024000117011021ID1107949974
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