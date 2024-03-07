المركزي الأوروبي يثبت معدل الفائدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، تثبيت معدل الفائدة في ثاني اجتماع له عام 2024، وأبقى على معدل الفائدة على الودائع (معدل الفائدة الأساسي) عند 4 بالمئة.

كما ثبت البنك معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسية، وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 4.5 بالمئة و4.75 بالمئة على الترتيب، لافتا الى أنه منذ آخر اجتماع للسياسة النقدية تباطأ معدل التضخم بصورة أكبر، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية.

ويتوقع مسؤولو المركزي الأوروبي حاليًا أن يبلغ متوسط التضخم مستويات 2.3 بالمئة العام الحالي و2 بالمئة في 2025، و 1.9 بالمئة عام 2026.

--(بترا)

رصد/ي أ/ اح

07/03/2024 18:33:08