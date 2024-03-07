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عمّان تستضيف البطولة العربية لسباق اختراق الضاحية

3/7/2024 2:39:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- حقق المنتخب الوطني للرجال والمنتخب الوطني للشابات لألعاب القوى فضيتين في منافسات سباق اختراق الضاحية العربية الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب نادي البشارات، كما حقق منتخب الناشئات ميدالية برونزية.
وأقيمت منافسات السباق بمشاركة متسابقين من 10 دول عربية هي، الأردن، فلسطين، اليمن، السعودية، لبنان، المغرب، الكويت، الجزائر، عمان والسودان.
وافتتح راعي البطولة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة المنافسات، بعد فقرات حفل الافتتاح التي بدأت بالسلام الملكي، ثم طابور عرض المنتخبات العربية المشاركة، وكلمة لرئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى الدكتور وليد رحاحلة، الذي رحب بالضيوف، منوها الى أن البطولة تأتي في غمرة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية.
وأكد الشواربة أهمية إقامة منافسات الضاحية العربية في عرين العرب عمان، مؤكداً على نهج القيادة الهاشمية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الرياضة والرياضيين.
بدوره شكر رئيس الاتحاد العربي الدكتور حبيب الربعان الأردن على حسن الضيافة.
يشار إلى أن المنتخب المغربي سيطر على أغلب السباقات التي شهدت تنافساً قوياً.
--(بترا)
خ خ/م ق/اح
07/03/2024 18:28:59

MENAFN07032024000117011021ID1107949973

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