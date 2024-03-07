عمّان تستضيف البطولة العربية لسباق اختراق الضاحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- حقق المنتخب الوطني للرجال والمنتخب الوطني للشابات لألعاب القوى فضيتين في منافسات سباق اختراق الضاحية العربية الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب نادي البشارات، كما حقق منتخب الناشئات ميدالية برونزية.
وأقيمت منافسات السباق بمشاركة متسابقين من 10 دول عربية هي، الأردن، فلسطين، اليمن، السعودية، لبنان، المغرب، الكويت، الجزائر، عمان والسودان.
وافتتح راعي البطولة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة المنافسات، بعد فقرات حفل الافتتاح التي بدأت بالسلام الملكي، ثم طابور عرض المنتخبات العربية المشاركة، وكلمة لرئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى الدكتور وليد رحاحلة، الذي رحب بالضيوف، منوها الى أن البطولة تأتي في غمرة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية.
وأكد الشواربة أهمية إقامة منافسات الضاحية العربية في عرين العرب عمان، مؤكداً على نهج القيادة الهاشمية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الرياضة والرياضيين.
بدوره شكر رئيس الاتحاد العربي الدكتور حبيب الربعان الأردن على حسن الضيافة.
يشار إلى أن المنتخب المغربي سيطر على أغلب السباقات التي شهدت تنافساً قوياً.
--(بترا)
خ خ/م ق/اح
07/03/2024 18:28:59
MENAFN07032024000117011021ID1107949973
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