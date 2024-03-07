وفد يمني يطلع على تقنيات زراعة الزيتون في اربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 7 آذار (بترا)- اطلع وفد من دولة اليمن اليوم الخميس على واقع التقنيات المستخدمة في زراعة الزيتون في محافظة إربد.
وجال الوفد يرافقه مهندسون من نقابة المنهدسين الزراعيين على مشاتل الكفارات ومعصرة السعدون ومعصرة العمري ومزارع الزيتون في لواء بني كنانة.
وأشار نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة إلى دور النقابة بالتشبيك والتعاون مع المؤسسات المعنية دولياً في نقل التقنيات الحديثة وتوظيفها في العديد من المجالات الزراعية، لافتاً إلى أن الأردن من أكثر دول المنطقة انتاجاً لزيت الزيتون عالي الجودة ما يمكنه من الدخول بقوة في الأسواق العالمية.
وعرض أمين سر مجلس فرع النقابة هاشم العمري خلال استقباله الوفد لطرق تحسين انتاج شجرة الزيتون والظروف البيئية لزراعتها والجدوى الاقتصادية ومواعيد القطاف، مشيراً إلى أهمية استخدام الطرق التقنية الحديثة في عمليات القطاف والعصر للمحافظة على جودة الإنتاج.
من جانبها، قالت خبيرة طرق التقييم الحسي لزيت الزيتون المهندسة هناء ماهلي، إن قطاع الزيتون في الأردن يعد من واحدا من أهم قطاعات الثروة النباتية لأثره الاقتصادي الوطني.
من جهته أعرب حسن باشا، ضابط مشاريع في الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، عن إعجابه بما وصلت اليه تقنيات زراعة ورعاية شجر الزيتون في الاردن، مؤكدا أهمية نقل هذه التجربة الى بلاده.
--(بترا)
ا ح
07/03/2024 18:34:43
MENAFN07032024000117011021ID1107949972
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