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وفد يمني يطلع على تقنيات زراعة الزيتون في اربد

3/7/2024 2:39:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 7 آذار (بترا)- اطلع وفد من دولة اليمن اليوم الخميس على واقع التقنيات المستخدمة في زراعة الزيتون في محافظة إربد.
وجال الوفد يرافقه مهندسون من نقابة المنهدسين الزراعيين على مشاتل الكفارات ومعصرة السعدون ومعصرة العمري ومزارع الزيتون في لواء بني كنانة.
وأشار نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة إلى دور النقابة بالتشبيك والتعاون مع المؤسسات المعنية دولياً في نقل التقنيات الحديثة وتوظيفها في العديد من المجالات الزراعية، لافتاً إلى أن الأردن من أكثر دول المنطقة انتاجاً لزيت الزيتون عالي الجودة ما يمكنه من الدخول بقوة في الأسواق العالمية.
وعرض أمين سر مجلس فرع النقابة هاشم العمري خلال استقباله الوفد لطرق تحسين انتاج شجرة الزيتون والظروف البيئية لزراعتها والجدوى الاقتصادية ومواعيد القطاف، مشيراً إلى أهمية استخدام الطرق التقنية الحديثة في عمليات القطاف والعصر للمحافظة على جودة الإنتاج.
من جانبها، قالت خبيرة طرق التقييم الحسي لزيت الزيتون المهندسة هناء ماهلي، إن قطاع الزيتون في الأردن يعد من واحدا من أهم قطاعات الثروة النباتية لأثره الاقتصادي الوطني.
من جهته أعرب حسن باشا، ضابط مشاريع في الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، عن إعجابه بما وصلت اليه تقنيات زراعة ورعاية شجر الزيتون في الاردن، مؤكدا أهمية نقل هذه التجربة الى بلاده.
--(بترا)
ا ح
07/03/2024 18:34:43

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