الامانة تطلق 13مسارا سياحيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- أطلقت أمانة عمان الكبرى اليوم الخميس ، بمناسبة يوم المدينة الذي صادف في الثاني من آذار الحالي 13 مسارا سياحيا.

وتشمل المسارات التي تم اطلاقها خلال ورشة عمل "سياحة المدينة وآفاق المستقبل" بحضور نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان مندوباً عن امين عمان: مسار الايلاف القرشي التجاري، درب المعمودية/ طريق الحج المسيحي، الخط الاردني - الحجازي والثورة العربية الكبرى، مسار قدوم الملك عبدالله الاول عام (1921)، ممشى عمان، الابراج العمونية، مسار الخليفة عمر بن الخطاب من مكة الى عمان فالقدس، مسار الساعات الشمسية، مسار الشارع الروماني عمان قادما من (جرش)، الكهوف التاريخية و المباركة، فتية كهف الرقيم - ابو علندا كرنفال الرقيم الدولي مستقبلا، مسار نهر عمان، مسار عمان للمغامرات، ومسار السياحة الثقافيه والتراثية جبل اللويبدة / جبل عمان

وقال الهملان، تحتفل أمانة عمان في هذه الأيام بيوم المدينة بالتزامن مع مناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، مشيرا الى ان الورشة ستبحث جذب السياحة في مدينة عمان وتبادل الأفكار والتطلعات المستقبلية السياحية للمدينة.

واوضح ان مدينة عمان تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها مدينة جذب سياحي وتحوي انماطاً سياحية ثقافية ودينية وتراثية وتاريخية واثرية فضلا عن طبيعة المناخ المعتدل الذي يجعلها واجهة سياحية .

واشار ان الامانة تعمل مع الشركاء على العديد من المشاريع التي تساهم في التنمية الحضرية والسياحية مثل تطوير مشروع الساحة الهاشمية وتأهيل موقع جبل القلعة وموقع اهل الكهف، وإتاحة 13 مسارا سياحياً بموازاة العديد من الفعاليات والانشطة السياحية التي تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية والخارجية، و دعم المؤرخين والمؤلفين المهتمين بالسياحة الأردنية.

من جانبه قال عضو مجلس الامانة عن منطقة وادي السير الدكتور محمد المهيرات ان الأردن يضم مناطق طبيعية وتاريخية وحضارية جعلت منه معلماً سياحياً مميزاً .

واشار الى دور أمانة عمان في تطوير السياحة بالمدينة من خلال توفير البنية التحتية كتحسين الطرق ووسائل النقل والمرافق السياحية و الخدمات اللازمة لدعم قطاع السياحة و تعزيز جاذبية المدينة للزوار.

من جهته بين مدير مشروع المسارات السياحية المهندس محمد ابو زيتون ان الامانة اطلقت المشروع قبل عامين ونلمس الانجازات على ارض الواقع، لافتاً الى ان عمان تعتبر مهد المسارات وتمتاز بتنوع جغرافي وزاخرة بالمواقع التراثية والاثرية .

واشار ان المسارات التي تم اطلاقها موثقة بأدلة علمية ومربوطة على دائرة نظم المعلومات الجغرافية وسيتم العمل على تطوير البنية التحتية لهذه المسارات وبما يعزز من الجذب السياحي لها.

من جانبه قال خبير السياحة والاثار الدكتور محمد وهيب "نستند في عملية التطوير السياحي الى قواعد البحث العلمي وخطة عمل شاملة وبدأنا في مرحلة متطورة بإصدار دليل ومسار وخارطة لكل منطقة في الامانة".

واشار انه سيتم اصدار الخارطة الشاملة السياحية مثبت عليها المسارات بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي وسيتم اطلاق كرنفال الرقيم في ابو علندا الذي يلقى مشاركة خارجية واسعة للتعرف على هذا المسار .

من جانبه اشار مدير المخطط الشمولي في الامانة المهندس ايمن النجداوي ان الامانة تعمل على دراسات لمسارات ممرات خضراء، فيما عرض المهندس طارق كعوش من مديرية الطرق لمشاريع البنية التحتية التي ساهمت في تحسين الحركة على طول المسارات.

ولفت رئيس اتحاد الكتاب والادباء عليان العدوان الى ان التعاون مع الامانة دفع الاتحاد لتشكيل لجنة سياحية ينبثق عنها مؤتمرات وورش عمل، فيما اشار رئيس اتحاد المورخين الاردنيين سعد سلامة الى ان عمان تعتبر منذ القدم مركزاً تجارياً تزخر بكافة المقومات .

وشارك الدكتور غسان عويس بكلمة عن مبادرات وطروحات لسياحة المدينة، والدكتور محمود عبد العزيز بورقة عن عمان من اقدم المستقرات العالمية/ مصادر السياحة، والمهندس محمود الغوانمة عن اسهامات دائرة المعلومات الجغرافية في مستقبل سياحة المدينة، ومعاذ الحديد الذي تحدث عن هوية مدينة عمان بتاريخها العريق وحاضرها الزاخر بالانجاز ، وايمان البو عن مديرية الموارد البشرية في الامانة التي تحدثت عن تاهيل الكفاءات ومستقبل التطوير الحضري.

--(بترا)

ع ع / ف م

07/03/2024 18:09:10