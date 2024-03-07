الجامعة الأردنية الأولى محلياً بمؤشر جوجل سكولر للاستشهادات العلمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- احتلت الجامعة الأردنية المركز الأول بين الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وفقًا لمؤشرات "جوجل سكولر" للاستشهادات العلمية، في إنجاز جديد يُعزز مكانة الجامعة في المشهد الأكاديمي، في خمسة من أصل ستة معايير معتمدة في هذا التصنيف.
ووفقاً للمؤشرات الفرعية المعتمدة، جاءت الجامعة الأردنية أولى في معيار معامل هيرش الكلي (Total h-index)، الذي يقيس التأثير العلمي الشامل لباحثيها، كما تصدرت في معامل هيرش لآخر ست سنوات (last 6 years h-index)، الذي يركز على التأثير العلمي في الفترة الزمنية الأخيرة.
كما جاءت الجامعة الأردنية في الصدارة أيضًا في معامل الأبحاث الحاصلة على أكثر من عشرة استشهادات علمية في آخر 6 سنوات (last 6 years i10-index).
وحصلت الجامعة على المرتبة الأولى في المجموع الكلي للاستشهادات البحثية (Total citations)، والمجموع الكلي للاستشهادات البحثية في آخر 6 سنوات (Last 6 years citation).
وتعكس هذه الإنجازات تفوقاً علمياً وبحثياً لـ "الادنية" بين الجامعات المحلية والدولية، وتبرز التفاني الدائم في تحقيق معايير الجودة والتميز في المجال الأكاديمي.
--(بترا)
س ص/م ق/اح
07/03/2024 18:08:42
MENAFN07032024000117011021ID1107949970
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