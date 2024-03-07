الجامعة الأردنية الأولى محلياً بمؤشر جوجل سكولر للاستشهادات العلمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- احتلت الجامعة الأردنية المركز الأول بين الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وفقًا لمؤشرات "جوجل سكولر" للاستشهادات العلمية، في إنجاز جديد يُعزز مكانة الجامعة في المشهد الأكاديمي، في خمسة من أصل ستة معايير معتمدة في هذا التصنيف.

ووفقاً للمؤشرات الفرعية المعتمدة، جاءت الجامعة الأردنية أولى في معيار معامل هيرش الكلي (Total h-index)، الذي يقيس التأثير العلمي الشامل لباحثيها، كما تصدرت في معامل هيرش لآخر ست سنوات (last 6 years h-index)، الذي يركز على التأثير العلمي في الفترة الزمنية الأخيرة.

كما جاءت الجامعة الأردنية في الصدارة أيضًا في معامل الأبحاث الحاصلة على أكثر من عشرة استشهادات علمية في آخر 6 سنوات (last 6 years i10-index).

وحصلت الجامعة على المرتبة الأولى في المجموع الكلي للاستشهادات البحثية (Total citations)، والمجموع الكلي للاستشهادات البحثية في آخر 6 سنوات (Last 6 years citation).

وتعكس هذه الإنجازات تفوقاً علمياً وبحثياً لـ "الادنية" بين الجامعات المحلية والدولية، وتبرز التفاني الدائم في تحقيق معايير الجودة والتميز في المجال الأكاديمي.

--(بترا)

س ص/م ق/اح

07/03/2024 18:08:42