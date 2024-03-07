وزارة الثقافة تعكف على إطلاق منصة مؤتمتة

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 7 آذار (بترا) عمر ضمرة- أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أن الوزارة بصدد إطلاق منصة ثقافية مؤتمتة، تهدف الى الربط مع مؤسسات ثقافية عالمية، بهدف الارتقاء بالمحتوى الثقافي والمساهمة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضافت النجار خلال زيارتها اليوم الخميس لمحافظة الزرقاء، ولقائها مجموعة من الشباب والفتيات في مقر هيئة شباب كلنا الأردن، أن الاحتفاء باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، دلالة على حجم الإنجازات والتطورات التي شهدها الأردن، والتي تقودنا إلى مستقبل عنوانه البناء ومواصلة مسيرة التطوير والتحديث تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

ونوهت إلى أن "المواطنة الصالحة تنطلق من لحظة اكتشاف الرؤية الذاتية وأهدافها المنسجمة مع الرؤية الوطنية والمصلحة الجمعية المشتركة، والتي تعتبر تجسيداً حقيقاً لمفهوم الولاء والانتماء للقيادة والوطن، مؤكدة أن "مفهوم الولاء الحقيقي لقيادتنا الهاشمية الحكيمة يكمن في الإصغاء الحقيقي لإيمان جلالة الملك عبدالله الثاني بطاقات الشباب وأهمية تعزيز مساحات الإبداع والابتكار".

وأشارت إلى أن الثقافة تبقى معزولة إذا ابتعدت عن مفهوم التنمية المستدامة، إذ أن الوزارة تعنى بتطوير كل ما يتصل بالعمل الثقافي الأردني، لترسيخ السردية الوطنية الأردنية خاصة لفئة الشباب والفتيات.

وتحدثت عن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، وعمليات الإنزال الجوي التي نفذتها طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، بمشاركة جلالته وسمو الأمير الحسين، ولي العهد، وسمو الأميرة سلمى، بهدف إيصال المساعدات الغذائية والدوائية للقطاع.

من جانبه تحدث مساعد محافظ الزرقاء منجد القاضي، عن أهمية الثقافة لأي مجتمع، وقال، إن الأردن زاخر بالتعايش المشترك وتنوع ثقافته، مشيراً إلى أن وحدة التنمية في المحافظة على تواصل كامل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني.

بدوره قال مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن المحامي عبد الرحيم الزواهرة إن الهيئة انبثقت من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لتكون بمثابة منارة علم للشباب، حيث استفاد من برامجها المتنوعة أكثر من مليوني شاب وفتاة نراهم في ميادين العمل والعطاء.

واستعرض رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري المشاريع الثقافية التي يدعمها المجلس، إيماناً منه بأهمية خلق حالة ثقافية حقيقية، لتغيير أنماط السلوكيات والممارسات الفردية والجمعية.

وافتتحت النجار على هامش الزيارة متحف الحياة البرلمانية المتنقل في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بالزرقاء، والذي تضمن صورا تلقي الضوء على بدايات نشأة الدولة الأردنية ومراحل تطورها السياسية وحتى المئوية الثانية لتأسيس الدولة، كما افتتحت جدارية لشهداء الجيش العربي الذين صمدوا على أسوار القدس واستبسلوا في الدفاع عن المسجد الأقصى.

وحضر افتتاح المتحف والجدارية محافظ الزرقاء حسن الجبور والنائب علي الخلايلة ومدير الثقافة محمد الزعبي، وعدد من ممثلي الهيئات الثقافية في المحافظة.

--(بترا)

ع ض/ ع س/اح

07/03/2024 17:51:15