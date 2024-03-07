وزارة الثقافة تعكف على إطلاق منصة مؤتمتة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 7 آذار (بترا) عمر ضمرة- أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أن الوزارة بصدد إطلاق منصة ثقافية مؤتمتة، تهدف الى الربط مع مؤسسات ثقافية عالمية، بهدف الارتقاء بالمحتوى الثقافي والمساهمة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضافت النجار خلال زيارتها اليوم الخميس لمحافظة الزرقاء، ولقائها مجموعة من الشباب والفتيات في مقر هيئة شباب كلنا الأردن، أن الاحتفاء باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، دلالة على حجم الإنجازات والتطورات التي شهدها الأردن، والتي تقودنا إلى مستقبل عنوانه البناء ومواصلة مسيرة التطوير والتحديث تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
ونوهت إلى أن "المواطنة الصالحة تنطلق من لحظة اكتشاف الرؤية الذاتية وأهدافها المنسجمة مع الرؤية الوطنية والمصلحة الجمعية المشتركة، والتي تعتبر تجسيداً حقيقاً لمفهوم الولاء والانتماء للقيادة والوطن، مؤكدة أن "مفهوم الولاء الحقيقي لقيادتنا الهاشمية الحكيمة يكمن في الإصغاء الحقيقي لإيمان جلالة الملك عبدالله الثاني بطاقات الشباب وأهمية تعزيز مساحات الإبداع والابتكار".
وأشارت إلى أن الثقافة تبقى معزولة إذا ابتعدت عن مفهوم التنمية المستدامة، إذ أن الوزارة تعنى بتطوير كل ما يتصل بالعمل الثقافي الأردني، لترسيخ السردية الوطنية الأردنية خاصة لفئة الشباب والفتيات.
وتحدثت عن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، وعمليات الإنزال الجوي التي نفذتها طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، بمشاركة جلالته وسمو الأمير الحسين، ولي العهد، وسمو الأميرة سلمى، بهدف إيصال المساعدات الغذائية والدوائية للقطاع.
من جانبه تحدث مساعد محافظ الزرقاء منجد القاضي، عن أهمية الثقافة لأي مجتمع، وقال، إن الأردن زاخر بالتعايش المشترك وتنوع ثقافته، مشيراً إلى أن وحدة التنمية في المحافظة على تواصل كامل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني.
بدوره قال مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن المحامي عبد الرحيم الزواهرة إن الهيئة انبثقت من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لتكون بمثابة منارة علم للشباب، حيث استفاد من برامجها المتنوعة أكثر من مليوني شاب وفتاة نراهم في ميادين العمل والعطاء.
واستعرض رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري المشاريع الثقافية التي يدعمها المجلس، إيماناً منه بأهمية خلق حالة ثقافية حقيقية، لتغيير أنماط السلوكيات والممارسات الفردية والجمعية.
وافتتحت النجار على هامش الزيارة متحف الحياة البرلمانية المتنقل في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بالزرقاء، والذي تضمن صورا تلقي الضوء على بدايات نشأة الدولة الأردنية ومراحل تطورها السياسية وحتى المئوية الثانية لتأسيس الدولة، كما افتتحت جدارية لشهداء الجيش العربي الذين صمدوا على أسوار القدس واستبسلوا في الدفاع عن المسجد الأقصى.
وحضر افتتاح المتحف والجدارية محافظ الزرقاء حسن الجبور والنائب علي الخلايلة ومدير الثقافة محمد الزعبي، وعدد من ممثلي الهيئات الثقافية في المحافظة.
--(بترا)
ع ض/ ع س/اح
07/03/2024 17:51:15
MENAFN07032024000117011021ID1107949969
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