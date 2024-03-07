الأمانة تطلق مشروع التعريف بالمعالم التراثية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا) - أطلق قطاع التنمية المجتمعية في أمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، بمناسبة يوم المدينة الذي صادف في الثاني من آذار الحالي، مشروع التعريف بالمعالم التراثية والسياحية والمرافق والشوارع الرئيسية في أمانة عمان، من خلال استخدام رمز الاستجابة السريعة (Quick Response Code)" .
ووفقاً لنائب مدير المدينة لقطاع التنمية المجتمعية حاتم الهملان، يهدف المشروع الذي تم إطلاقه في منطقة المدينة تمهيداً لتعميمه على باقي الشوارع، إلى المحافظة على استدامة المدينة وهويتها، حيث يساهم المشروع في تقديم العاصمة بصورة حضارية في نطاق ما يسمى بالمدن الذكية بواسطة منتج إلكتروني وبطريقة علمية تكشف جمالية المدينة وتخدمها محلياً وعالمياً في المجال السياحي والتنموي والثقافي.
وأشار إلى أنه المواطن والزائر سيتمكن من التعرف على نبذة مختصرة ع التسميات وملامح ومعالم المدينة من خلال استخدام وضع رمز QR على اللوحات التعريفية للشوارع وبما يسهم في تعزيز المعرفة بها بطريقة معاصرة وجذابة على نمط المدن العالمية.
--(بترا)
ع ع/ ف م/اح
07/03/2024 17:26:50
MENAFN07032024000117011021ID1107949968
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