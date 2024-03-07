الأمانة تطلق مشروع التعريف بالمعالم التراثية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا) - أطلق قطاع التنمية المجتمعية في أمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، بمناسبة يوم المدينة الذي صادف في الثاني من آذار الحالي، مشروع التعريف بالمعالم التراثية والسياحية والمرافق والشوارع الرئيسية في أمانة عمان، من خلال استخدام رمز الاستجابة السريعة (Quick Response Code)" .

ووفقاً لنائب مدير المدينة لقطاع التنمية المجتمعية حاتم الهملان، يهدف المشروع الذي تم إطلاقه في منطقة المدينة تمهيداً لتعميمه على باقي الشوارع، إلى المحافظة على استدامة المدينة وهويتها، حيث يساهم المشروع في تقديم العاصمة بصورة حضارية في نطاق ما يسمى بالمدن الذكية بواسطة منتج إلكتروني وبطريقة علمية تكشف جمالية المدينة وتخدمها محلياً وعالمياً في المجال السياحي والتنموي والثقافي.

وأشار إلى أنه المواطن والزائر سيتمكن من التعرف على نبذة مختصرة ع التسميات وملامح ومعالم المدينة من خلال استخدام وضع رمز QR على اللوحات التعريفية للشوارع وبما يسهم في تعزيز المعرفة بها بطريقة معاصرة وجذابة على نمط المدن العالمية.

--(بترا)





ع ع/ ف م/اح

07/03/2024 17:26:50