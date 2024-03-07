مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع يناقش اختيار لجان التحكيم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- عقد مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع ، اليوم الخميس ، اجتماعا برئاسة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، لمناقشة تطوير عمل الجائزة، واختيار لجان التحكيم لحقول الدورة الحادية عشرة .
وكان مجلس أمناء الجائزة، أعلن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الحادية عشرة (2023-2024 )، على أن تسلم الترشيحات والأعمال في موعد أقصاه 31 كانون الثاني للعام الجاري .
وتضمنت المواضيع المشاركة، في حقل الآداب والفنون (دور التكنولوجيا في تعليم اللغة العربية تطبيقات)، العلوم (الذكاء الاصطناعي والتعليم، فرص وتحديات)، والمدينة العربية (المدن الجديدة فرص وتحديات) .
ويترأس الروابدة مجلس أمناء الجائزة، ويضم في عضويته رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، أمين عمان الكبرى، رؤساء جامعات: الأردنية، الهاشمية، اليرموك، البلقاء التطبيقية، الحسين التقنية، وأمين عام منتدى الفكر العربي، ويشرف على الجائزة مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى.
وتمنح الجائزة مرة كل عامين في حقولها الثلاثة، وتهدف إلى بناء تنافس إيجابي بين العلماء والمبدعين الأردنيين والعرب، ودعم المبدعين والعلماء، ويدير الجائزة من أمانة عمان علي المشاقبة.
--(بترا)
ع ع/ ف م/اح
07/03/2024 17:22:37
MENAFN07032024000117011021ID1107949967
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