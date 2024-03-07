مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع يناقش اختيار لجان التحكيم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- عقد مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع ، اليوم الخميس ، اجتماعا برئاسة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، لمناقشة تطوير عمل الجائزة، واختيار لجان التحكيم لحقول الدورة الحادية عشرة .

وكان مجلس أمناء الجائزة، أعلن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الحادية عشرة (2023-2024 )، على أن تسلم الترشيحات والأعمال في موعد أقصاه 31 كانون الثاني للعام الجاري .

وتضمنت المواضيع المشاركة، في حقل الآداب والفنون (دور التكنولوجيا في تعليم اللغة العربية تطبيقات)، العلوم (الذكاء الاصطناعي والتعليم، فرص وتحديات)، والمدينة العربية (المدن الجديدة فرص وتحديات) .

ويترأس الروابدة مجلس أمناء الجائزة، ويضم في عضويته رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، أمين عمان الكبرى، رؤساء جامعات: الأردنية، الهاشمية، اليرموك، البلقاء التطبيقية، الحسين التقنية، وأمين عام منتدى الفكر العربي، ويشرف على الجائزة مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى.

وتمنح الجائزة مرة كل عامين في حقولها الثلاثة، وتهدف إلى بناء تنافس إيجابي بين العلماء والمبدعين الأردنيين والعرب، ودعم المبدعين والعلماء، ويدير الجائزة من أمانة عمان علي المشاقبة.

--(بترا)

ع ع/ ف م/اح

07/03/2024 17:22:37