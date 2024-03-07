مطار الملكة علياء الدولي يستقبل مسارين مباشرين جديدين من المملكة المتحدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- استقبل مطار الملكة علياء الدولي، مسارين مباشرين جديدين من المملكة المتحدة؛ إيذانا بتوفير 4 رحلات أسبوعية من لندن ستانستيد، و3 رحلات أسبوعية من مانشستر، عبر الخطوط الملكية الأردنية.
وبحسب بيان لمجموعة المطار الدولي، تسلّط هذه الخطوة الضوء على التزام المجموعة بتوسيع شبكة وجهات المطار؛ بضم مسارات مباشرة إضافية إلى المدن العالمية الجاذبة للزوار، فضلًا عن التزامها بتعزيز السياحة القادمة إلى الأردن، وتلبية احتياجات المسافرين بغرض الترفيه والعمل على حد سواء.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة نيكولا دفيليير: "يُسعدنا الإعلان عن أحدث مسارين إلى لندن ستانستيد ومانشستر؛ تعزيزا لشبكة وجهاتنا وتزويد مسافرينا بخيارات سفر أوسع نطاقًا، لا سيما في ضوء نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد، الذي عزز إمكانية سفر الأردنيين إلى المملكة المتحدة بأسعار معقولة".
وأضاف "بجهود كبيرة يبذلها فريق عملنا في مجموعة المطار الدولي، وبالاستفادة من شراكاتنا القيمة، فإننا نعمل بجد للترويج للمملكة، بوصفها وجهة سياحية رائدة وربط عمان بالمراكز الإقليمية الرئيسية عبر مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم؛ حيث يمكن لكل مسافر أن يستمتع بتجربة مرحبة يشعر فيها كأنه في بيته".
--(بترا)
ن ش/ف م/رق
07/03/2024 17:00:45
MENAFN07032024000117011021ID1107949966
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