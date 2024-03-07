مطار الملكة علياء الدولي يستقبل مسارين مباشرين جديدين من المملكة المتحدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- استقبل مطار الملكة علياء الدولي، مسارين مباشرين جديدين من المملكة المتحدة؛ إيذانا بتوفير 4 رحلات أسبوعية من لندن ستانستيد، و3 رحلات أسبوعية من مانشستر، عبر الخطوط الملكية الأردنية.

وبحسب بيان لمجموعة المطار الدولي، تسلّط هذه الخطوة الضوء على التزام المجموعة بتوسيع شبكة وجهات المطار؛ بضم مسارات مباشرة إضافية إلى المدن العالمية الجاذبة للزوار، فضلًا عن التزامها بتعزيز السياحة القادمة إلى الأردن، وتلبية احتياجات المسافرين بغرض الترفيه والعمل على حد سواء.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة نيكولا دفيليير: "يُسعدنا الإعلان عن أحدث مسارين إلى لندن ستانستيد ومانشستر؛ تعزيزا لشبكة وجهاتنا وتزويد مسافرينا بخيارات سفر أوسع نطاقًا، لا سيما في ضوء نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد، الذي عزز إمكانية سفر الأردنيين إلى المملكة المتحدة بأسعار معقولة".

وأضاف "بجهود كبيرة يبذلها فريق عملنا في مجموعة المطار الدولي، وبالاستفادة من شراكاتنا القيمة، فإننا نعمل بجد للترويج للمملكة، بوصفها وجهة سياحية رائدة وربط عمان بالمراكز الإقليمية الرئيسية عبر مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم؛ حيث يمكن لكل مسافر أن يستمتع بتجربة مرحبة يشعر فيها كأنه في بيته".

--(بترا)

ن ش/ف م/رق

07/03/2024 17:00:45