جيدكو توقع اتفاقيات دعم مالي وفني مع 30 شركة صغيرة ومتوسطة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، اليوم الخميس، اتفاقيات مع 30 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الاستشارات، لتقديم الدعم المالي والفني لها.

ويأتي هذا الدعم من خلال برنامج "استشارة" الذي أطلقته المؤسسة بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وغرفة تجارة الأردن نهاية العام الماضي، ضمن استراتيجية التصدير الوطنية، بميزانية تصل إلى نصف مليون دينار.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، خلال رعايته توقيع الاتفاقيات، إن الحكومة ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للتصدير وبرامجها، تستهدف زيادة الصادرات الوطنية وتنويعها، والمساهمة في دخول أسواق جديدة بمختلف القطاعات، لا سيما ذات القيمة المضافة والمتميزة كقطاع الخدمات.

وأكد أهمية التشاركية بين قطاع الخدمات الاستشارية خاصة الإدارية، في تحسين عمليات الإنتاج الصناعي، بما يعزز من الصادرات، مشيرا إلى الحاجة الملحة لقطاع الخدمات في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدف الدخول إلى أسواق جديدة.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن البرنامج يمثل جزءاً من الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص، التي تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وأشار الحاج توفيق إلى أهمية قطاع الاستشارات في تعظيم إنتاجية وتنافسية القطاعات الأخرى، بما يسهم في زيادة صادراتها.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبد الفتاح الكايد، إن برنامج استشارة، يهدف إلى تعزيز تنافسية التصدير لقطاع الخدمات الاستشارية، خاصة الإدارية والتسويقية، نظراً لما تتميز به الموارد البشرية الأردنية من مهارات وقدرات فنية وسمعة طيبة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأوضح أن البرنامج جزء من المستهدفات الرئيسية للأنشطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام (2023-2025)، وتنفيذ لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025).

وأشار إلى أن البرنامج ينقسم إلى 3 مراحل للتنفيذ، إذ تستهدف الأولى إعداد الدراسات السوقية للأسواق التصديرية التي تستهدفها الشركات المستفيدة، بنسبة تمويل تصل إلى 90 بالمئة من تكلفة إعداد الدراسة، فيما تستهدف الثانية تقديم الدعم المالي لـ 10 شركات، لتنفيذ خطة التصدير للمنشآت المستفيدة من المرحلة الأولى، وبسقف يبلغ 25 ألف دينار للشركة الواحدة، وتدعم المرحلة الثالثة 10 منشآت، لغايات المشاركة في المعارض واللقاءات الثنائية، لإيجاد فرص حقيقية لتسويق الخدمات الأردنية خارجيا.

--(بترا)

ع ن/م ف/رق

07/03/2024 16:55:12