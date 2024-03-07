جيدكو توقع اتفاقيات دعم مالي وفني مع 30 شركة صغيرة ومتوسطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، اليوم الخميس، اتفاقيات مع 30 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الاستشارات، لتقديم الدعم المالي والفني لها.
ويأتي هذا الدعم من خلال برنامج "استشارة" الذي أطلقته المؤسسة بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وغرفة تجارة الأردن نهاية العام الماضي، ضمن استراتيجية التصدير الوطنية، بميزانية تصل إلى نصف مليون دينار.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، خلال رعايته توقيع الاتفاقيات، إن الحكومة ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للتصدير وبرامجها، تستهدف زيادة الصادرات الوطنية وتنويعها، والمساهمة في دخول أسواق جديدة بمختلف القطاعات، لا سيما ذات القيمة المضافة والمتميزة كقطاع الخدمات.
وأكد أهمية التشاركية بين قطاع الخدمات الاستشارية خاصة الإدارية، في تحسين عمليات الإنتاج الصناعي، بما يعزز من الصادرات، مشيرا إلى الحاجة الملحة لقطاع الخدمات في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدف الدخول إلى أسواق جديدة.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن البرنامج يمثل جزءاً من الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص، التي تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وأشار الحاج توفيق إلى أهمية قطاع الاستشارات في تعظيم إنتاجية وتنافسية القطاعات الأخرى، بما يسهم في زيادة صادراتها.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبد الفتاح الكايد، إن برنامج استشارة، يهدف إلى تعزيز تنافسية التصدير لقطاع الخدمات الاستشارية، خاصة الإدارية والتسويقية، نظراً لما تتميز به الموارد البشرية الأردنية من مهارات وقدرات فنية وسمعة طيبة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن البرنامج جزء من المستهدفات الرئيسية للأنشطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام (2023-2025)، وتنفيذ لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025).
وأشار إلى أن البرنامج ينقسم إلى 3 مراحل للتنفيذ، إذ تستهدف الأولى إعداد الدراسات السوقية للأسواق التصديرية التي تستهدفها الشركات المستفيدة، بنسبة تمويل تصل إلى 90 بالمئة من تكلفة إعداد الدراسة، فيما تستهدف الثانية تقديم الدعم المالي لـ 10 شركات، لتنفيذ خطة التصدير للمنشآت المستفيدة من المرحلة الأولى، وبسقف يبلغ 25 ألف دينار للشركة الواحدة، وتدعم المرحلة الثالثة 10 منشآت، لغايات المشاركة في المعارض واللقاءات الثنائية، لإيجاد فرص حقيقية لتسويق الخدمات الأردنية خارجيا.
--(بترا)
ع ن/م ف/رق
07/03/2024 16:55:12
MENAFN07032024000117011021ID1107949965
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