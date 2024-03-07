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بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة تنفذ 9 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة

3/7/2024 2:39:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- في إطار الجهود الدولية التي يبذلها الأردن، للتخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الخميس، وبتوجيهات ملكية سامية 9 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.
واشترك في تنفيذ العملية مع سلاح الجو الملكي طائرات تابعة لجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وهولندا وبلجيكا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة، بهدف التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية، والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.
وكانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 29 إنزالا جويا أردنيا، 23 إنزالا جويا نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
--(بترا)
ل م/ ف م/رق
07/03/2024 17:04:48

MENAFN07032024000117011021ID1107949964

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