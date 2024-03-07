لقاء في جرش يبحث واقع التحديات الاقتصادية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 7 آذار (بترا)- نظم منتدى جبل العتمات الثقافي، اليوم الخميس في قاعة بلدية جرش، لقاء حول واقع وتحديات الاقتصاد الأردني، بالتعاون مع جمعية مشكاة الرحمن الخيرية.
وقال الوزير الأسبق الدكتور محمد الحلايقة خلال اللقاء الذي حضرته النائب فايزة عضيبات، وعدد من أبناء المجتمع، إن هناك عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات الدول منها الموقع الجيوسياسي، والموارد، والطبيعة الجغرافية، ونمط الاقتصاد، مستعرضا تطور الاقتصاد الأردني منذ التأسيس وصولا إلى أهم الاستراتيجيات الاقتصادية التي ركز عليها جلالة الملك عبدالله الثاني، والاهتمام بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى تحديات الاقتصاد الأردني، وأهمية إيجاد حلول لها، مؤكدا ضرورة توجيه التعليم الجامعي للتخصصات المطلوبة في سوق العمل مثل الأمن السيبراني، والطب الروبوتي، والذكاء الاصطناعي لمواجهة البطالة، وأهمية التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص.
ونوه رئيس منتدى جبل العتمات المهندس خلدون عتمة، أن اللقاء جاء بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وضمن النشاطات المتنوعة التي يقدمها المنتدى.
--(بترا)
ع ف/ ع س/رق
07/03/2024 16:41:10
MENAFN07032024000117011021ID1107949963
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