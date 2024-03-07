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لقاء في جرش يبحث واقع التحديات الاقتصادية

3/7/2024 2:39:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 7 آذار (بترا)- نظم منتدى جبل العتمات الثقافي، اليوم الخميس في قاعة بلدية جرش، لقاء حول واقع وتحديات الاقتصاد الأردني، بالتعاون مع جمعية مشكاة الرحمن الخيرية.
وقال الوزير الأسبق الدكتور محمد الحلايقة خلال اللقاء الذي حضرته النائب فايزة عضيبات، وعدد من أبناء المجتمع، إن هناك عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات الدول منها الموقع الجيوسياسي، والموارد، والطبيعة الجغرافية، ونمط الاقتصاد، مستعرضا تطور الاقتصاد الأردني منذ التأسيس وصولا إلى أهم الاستراتيجيات الاقتصادية التي ركز عليها جلالة الملك عبدالله الثاني، والاهتمام بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى تحديات الاقتصاد الأردني، وأهمية إيجاد حلول لها، مؤكدا ضرورة توجيه التعليم الجامعي للتخصصات المطلوبة في سوق العمل مثل الأمن السيبراني، والطب الروبوتي، والذكاء الاصطناعي لمواجهة البطالة، وأهمية التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص.
ونوه رئيس منتدى جبل العتمات المهندس خلدون عتمة، أن اللقاء جاء بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وضمن النشاطات المتنوعة التي يقدمها المنتدى.
--(بترا)
ع ف/ ع س/رق
07/03/2024 16:41:10

MENAFN07032024000117011021ID1107949963

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