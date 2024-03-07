نزيلان يصلان للمرحلة النهائية في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- وصل نزيلان من مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى المستوى الثالث والنهائي في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم، والتي من المتوقع أن تعلن نتائجها خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، وتشرف عليها ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

يذكر أن هذه المشاركة هي الأولى لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم، إذ تعتبر برامج حفظ القرآن الكريم داخل مراكز الإصلاح من البرامج المتأصلة والقديمة، التي تسعى الإدارة لإشراك أكبر عدد من النزلاء فيها، بهدف إحداث التغيير الإيجابي في سلوك النزلاء وحثهم على الفضائل بعيدا عن السلوك الجرمي.

وبلغ عدد النزلاء المنخرطين في أنشطة حفظ القرآن الكريم الداخلية لعام 2023 أكثر من 400 نزيل، يتم تكريمهم بشكل متكرر من قبل مديرية الأمن العام، ومن قبل بعض الجمعيات الشريكة، بموجب مذكرات تفاهم تهدف لتعزيز العلمية الإصلاحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

--(بترا)

ل م/ف م/رق

07/03/2024 16:28:42