بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.48 بالمئة، إلى مستوى 2491 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2636 صفقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 34 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 28 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.

--(بترا)

و ر/ف م/رق

07/03/2024 16:26:34