مؤسسة ولي العهد تعلن اختتام انتخابات مجالس برنامج القيادة للمدارس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- أعلنت مؤسسة ولي العهد، اليوم الخميس، عن اختتام انتخابات مجالس "برنامج القيادة للمدارس" (مبادرة حقق سابقا)، الذي ينفذ بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة.

وقالت المؤسسة في بيان، إن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 508 فرسان وفارسات من المنتسبين للبرنامج، صوتوا لصالح 157 مرشحا ومرشحة.

وأوضحت أن تنفيذ الانتخابات يجري سنويا لاختيار أعضاء 12 مجلسا يتكون كل مجلس من رئيس، ونائب رئيس، وأمين سر، ومنسق إعلامي ومنسق مشاريع.

وتهدف الانتخابات إلى غرس قيم العمل الجماعي والقيادي والتطوعي الموجه لخدمة المجتمع بين الفرسان والفارسات، وتشجيع روح التنافس الإيجابية فيما بينهم، بهدف تنفيذ أعمال تطوعية في المجتمعات المحلية بشكل مُمنهج.

وأشارت إلى أن "برنامج القيادة للمدارس" هو أحد برامج مؤسسة ولي العهد، والذي انطلق عام 2013، ويندرج تحت مسار "القيادة"، ويستهدف طلاب وطالبات المدارس الحكومية في الأردن لغرس قيم المواطنة، والقيادة، والعمل التطوعي والمجتمعي.

ولفتت إلى أن البرنامج حقق أهدافا عديدة خلال العام الماضي، بتدريب أكثر من 50 ألفا من اليافعين، وتنفيذ مجالس البرنامج أكثر من 600 عمل تطوعي استفاد منها أكثر من 120 ألفا من أفراد المجتمع المحلي.

وأعلنت المؤسسة عن شمول البرنامج جميع طلاب الصف الثامن من كلا الجنسين في جميع مدارس المملكة، خلال اللقاء السنوي الأخير للبرنامج والذي أقيم في كانون الثاني الماضي.

--(بترا)

م ف/رق

07/03/2024 16:25:34