مؤسسة ولي العهد تعلن اختتام انتخابات مجالس برنامج القيادة للمدارس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- أعلنت مؤسسة ولي العهد، اليوم الخميس، عن اختتام انتخابات مجالس "برنامج القيادة للمدارس" (مبادرة حقق سابقا)، الذي ينفذ بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة.
وقالت المؤسسة في بيان، إن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 508 فرسان وفارسات من المنتسبين للبرنامج، صوتوا لصالح 157 مرشحا ومرشحة.
وأوضحت أن تنفيذ الانتخابات يجري سنويا لاختيار أعضاء 12 مجلسا يتكون كل مجلس من رئيس، ونائب رئيس، وأمين سر، ومنسق إعلامي ومنسق مشاريع.
وتهدف الانتخابات إلى غرس قيم العمل الجماعي والقيادي والتطوعي الموجه لخدمة المجتمع بين الفرسان والفارسات، وتشجيع روح التنافس الإيجابية فيما بينهم، بهدف تنفيذ أعمال تطوعية في المجتمعات المحلية بشكل مُمنهج.
وأشارت إلى أن "برنامج القيادة للمدارس" هو أحد برامج مؤسسة ولي العهد، والذي انطلق عام 2013، ويندرج تحت مسار "القيادة"، ويستهدف طلاب وطالبات المدارس الحكومية في الأردن لغرس قيم المواطنة، والقيادة، والعمل التطوعي والمجتمعي.
ولفتت إلى أن البرنامج حقق أهدافا عديدة خلال العام الماضي، بتدريب أكثر من 50 ألفا من اليافعين، وتنفيذ مجالس البرنامج أكثر من 600 عمل تطوعي استفاد منها أكثر من 120 ألفا من أفراد المجتمع المحلي.
وأعلنت المؤسسة عن شمول البرنامج جميع طلاب الصف الثامن من كلا الجنسين في جميع مدارس المملكة، خلال اللقاء السنوي الأخير للبرنامج والذي أقيم في كانون الثاني الماضي.
--(بترا)
م ف/رق
07/03/2024 16:25:34
MENAFN07032024000117011021ID1107949960
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