ورشة حول تحديث الخطة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- نظمت وزارة الإدارة المحلية، بالتعاون مع منظمة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (Giz)، اليوم الخميس، ورشة تشاورية مع عدد من ممثلي قطاع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والصحافة المحلية وذوي الإعاقة، للتشاور في إعداد وتحديث الخطة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي أطلقتها الحكومة 2015.
وقالت مديرة إدارة النفايات في وزارة الإدارة المحلية المهندسة رائدة العوران، إن الورشة تأتي تماشيا مع التطور العالمي بالمجال البيئي، ومعالجة التحديات البيئية، والسير في منظومة بيئية سليمة، مؤكدة أن المتغيرات البيئية استدعت تحديث الخطة الاستراتيجية لإدارة النفايات الصلبة، لتكون بمثابة دستور بيئي وطني يغلف التنمية المستدامة ببرنامج وطني يلتزم فيه الجميع.
من جهتها، أكدت ممثلة منظمة الوكالة الألمانية سلوى الصول، أن التشاركية الدولية ونقل الخبرات من أهم عوامل النجاح في المشاريع البيئية وتتويجها بعمل مستدام.
وتضمنت الورشة جلسات حوارية تتعلق بالإعلام ودوره في التوعية المجتمعية.
--(بترا)
ن ع/م ف/رق
07/03/2024 16:17:57
MENAFN07032024000117011021ID1107949959
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