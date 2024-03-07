ورشة حول تحديث الخطة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- نظمت وزارة الإدارة المحلية، بالتعاون مع منظمة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (Giz)، اليوم الخميس، ورشة تشاورية مع عدد من ممثلي قطاع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والصحافة المحلية وذوي الإعاقة، للتشاور في إعداد وتحديث الخطة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي أطلقتها الحكومة 2015.

وقالت مديرة إدارة النفايات في وزارة الإدارة المحلية المهندسة رائدة العوران، إن الورشة تأتي تماشيا مع التطور العالمي بالمجال البيئي، ومعالجة التحديات البيئية، والسير في منظومة بيئية سليمة، مؤكدة أن المتغيرات البيئية استدعت تحديث الخطة الاستراتيجية لإدارة النفايات الصلبة، لتكون بمثابة دستور بيئي وطني يغلف التنمية المستدامة ببرنامج وطني يلتزم فيه الجميع.

من جهتها، أكدت ممثلة منظمة الوكالة الألمانية سلوى الصول، أن التشاركية الدولية ونقل الخبرات من أهم عوامل النجاح في المشاريع البيئية وتتويجها بعمل مستدام.

وتضمنت الورشة جلسات حوارية تتعلق بالإعلام ودوره في التوعية المجتمعية.

--(بترا)

ن ع/م ف/رق

07/03/2024 16:17:57