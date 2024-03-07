بني مصطفى ترعى احتفال وزارة التنمية باليوم العالمي للمرأة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا) - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين، ومراعاة حاجات النساء، منوهة إلى أن المرأة هي الأقدر على تقدير الحاجات، نظراً لما تتمتع به من حس إنساني كبير.
جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الخميس، احتفالية الوزارة وصندوق المعونة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأعربت بني مصطفى، عن تقديرها للإنجازات والجهود التي قدمتها المرأة الأردنية في كافة المجالات، وتهنئتها بهذه المناسبة، لافتةً إلى المعاني التي تحملها من استمرار العطاء والتميز في العمل.
وشددت على ضرورة أن يبقى الحس الإنساني والعطاء الممزوج بالمحبة والتقدير مع الفئات المستهدفة من خدمات الوزارة، خاصة أن هذا اليوم يتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورة، والذي تحققت في عهده الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات، وما شملته من تعديلات دستورية وإقرار قوانين فتحت المجال أمام النساء لخدمة الوطن بكل تفان وإخلاص.
واشتملت الاحتفالية، على وقفة تضامنية مع نساء قطاع غزة، نظرا لما يتعرضن له نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم.
--(بترا)
ح ظ/ف م/رق
07/03/2024 16:14:21
MENAFN07032024000117011021ID1107949958
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