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بني مصطفى ترعى احتفال وزارة التنمية باليوم العالمي للمرأة

3/7/2024 2:39:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا) - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين، ومراعاة حاجات النساء، منوهة إلى أن المرأة هي الأقدر على تقدير الحاجات، نظراً لما تتمتع به من حس إنساني كبير.
جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الخميس، احتفالية الوزارة وصندوق المعونة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأعربت بني مصطفى، عن تقديرها للإنجازات والجهود التي قدمتها المرأة الأردنية في كافة المجالات، وتهنئتها بهذه المناسبة، لافتةً إلى المعاني التي تحملها من استمرار العطاء والتميز في العمل.
وشددت على ضرورة أن يبقى الحس الإنساني والعطاء الممزوج بالمحبة والتقدير مع الفئات المستهدفة من خدمات الوزارة، خاصة أن هذا اليوم يتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورة، والذي تحققت في عهده الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات، وما شملته من تعديلات دستورية وإقرار قوانين فتحت المجال أمام النساء لخدمة الوطن بكل تفان وإخلاص.
واشتملت الاحتفالية، على وقفة تضامنية مع نساء قطاع غزة، نظرا لما يتعرضن له نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم.
--(بترا)
ح ظ/ف م/رق
07/03/2024 16:14:21

MENAFN07032024000117011021ID1107949958

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