الزراعة تطلق خطة الخدمات البيطرية وخدمات الإرشاد الزراعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا) رندا حتامله- أطلقت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، بالتعاون مع البنك الدولي، خطة الخدمات البيطرية وخدمات الإرشاد الزراعي.
وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة أطلقت الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025) مطلع عام 2022، والتي تضمنت أولويات الحكومة الأردنية لتطوير قطاع الزراعة وتنفيذ المسار الوطني للأردن نحو التحول إلى نظم غذائية أكثر شمولا وكفاءة واستدامة من خلال تحقيق 3 أهداف وهي: تعزيز دخل المزارعين، وزيادة إنتاجية القطاع، وتعزيز كفاءة استخدام المياه من خلال مجموعة شاملة من إصلاحات السياسات والاستثمارات عبر 6 مجالات ذات أولوية.
وأضاف أن الوزارة أعدت خطة الإرشاد الزراعي (2024-2030)، التي جرى تصميمها بانسجام مع الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تقديم خدمات إرشادية فعالة للمزارعين والمجتمعات الريفية.
وأشار إلى أن خطة الإرشاد الزراعي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية الناظمة للخدمات الاستشارية والإرشادية لرفع سويتها والتحول إلى الإرشاد الرقمي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الإرشادية وصولا إلى تحسين الإنتاجية ودخل المزارعين والتوجه إلى الزراعة التصديرية.
وبين الحنيفات أن خدمات الصحة الحيوانية تلعب دورا مهما في الحفاظ على الثروة الحيوانية واستدامتها، والحفاظ على صحة الحيوان والصحة المجتمعية ومكافحة الأمراض التي تشكل تهديدا مباشرا على الأمن الغذائي، وسبل العيش للأسر الزراعية في الريف والبادية.
ولفت إلى أن الوزارة أعدت خطة لتطوير خدمات الصحة الحيوانية بهدف زيادة فعاليتها وتحسين نوعيتها ورفع سويتها لتصل إلى المعايير الدولية، للسيطرة على الأمراض الحيوانية خاصة الوبائية منها لحماية الثروة الحيوانية، وضمان سلامة الأغذية والصحة المجتمعية.
وبين الحنيفات أن الوزارة عملت على إشراك المزارعين وأصحاب المصلحة وشركاء التنمية في مراحل إعداد خطة الاستشارات والخدمات الإرشادية والخدمات البيطرية، لتكون فعالة ولتتمكن من حشد الجهود في القطاعين العام والخاص لتبنيها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.
من جانبها، قالت الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن، هولي بينر "أسعدني أن أتعرف على التقدم المحرز في وضع الخطط الاستراتيجية لخدمات التوسع الزراعي والخدمات البيطرية من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع أصحاب المصلحة في القطاع، ونحن نؤمن بالدور المهم الذي تلعبه خدمات الإرشاد والخدمات البيطرية في التنمية الزراعية في الأردن، لزيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وإيجاد فرص العمل وسبل العيش في المناطق الريفية، في سياق الحاجة إلى التكيف مع تغير المناخ المتزايد وتفاقم شح المياه".
بدوره، قال سفير مملكة هولندا في الأردن، هاري فيرفاي "تفخر هولندا بدعم مشروع ARDI الذي تنفذه وزارة الزراعة والممول من البنك الدولي، الذي يسهم في قطاع الزراعة الذكية مائيا ومناخيا ويوفر فرص عمل للأردنيين واللاجئين".
--(بترا)
رح/م ف/رق
07/03/2024 16:10:11
MENAFN07032024000117011021ID1107949957
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