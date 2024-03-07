الزراعة تطلق خطة الخدمات البيطرية وخدمات الإرشاد الزراعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا) رندا حتامله- أطلقت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، بالتعاون مع البنك الدولي، خطة الخدمات البيطرية وخدمات الإرشاد الزراعي.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة أطلقت الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025) مطلع عام 2022، والتي تضمنت أولويات الحكومة الأردنية لتطوير قطاع الزراعة وتنفيذ المسار الوطني للأردن نحو التحول إلى نظم غذائية أكثر شمولا وكفاءة واستدامة من خلال تحقيق 3 أهداف وهي: تعزيز دخل المزارعين، وزيادة إنتاجية القطاع، وتعزيز كفاءة استخدام المياه من خلال مجموعة شاملة من إصلاحات السياسات والاستثمارات عبر 6 مجالات ذات أولوية.

وأضاف أن الوزارة أعدت خطة الإرشاد الزراعي (2024-2030)، التي جرى تصميمها بانسجام مع الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تقديم خدمات إرشادية فعالة للمزارعين والمجتمعات الريفية.

وأشار إلى أن خطة الإرشاد الزراعي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية الناظمة للخدمات الاستشارية والإرشادية لرفع سويتها والتحول إلى الإرشاد الرقمي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الإرشادية وصولا إلى تحسين الإنتاجية ودخل المزارعين والتوجه إلى الزراعة التصديرية.

وبين الحنيفات أن خدمات الصحة الحيوانية تلعب دورا مهما في الحفاظ على الثروة الحيوانية واستدامتها، والحفاظ على صحة الحيوان والصحة المجتمعية ومكافحة الأمراض التي تشكل تهديدا مباشرا على الأمن الغذائي، وسبل العيش للأسر الزراعية في الريف والبادية.

ولفت إلى أن الوزارة أعدت خطة لتطوير خدمات الصحة الحيوانية بهدف زيادة فعاليتها وتحسين نوعيتها ورفع سويتها لتصل إلى المعايير الدولية، للسيطرة على الأمراض الحيوانية خاصة الوبائية منها لحماية الثروة الحيوانية، وضمان سلامة الأغذية والصحة المجتمعية.

وبين الحنيفات أن الوزارة عملت على إشراك المزارعين وأصحاب المصلحة وشركاء التنمية في مراحل إعداد خطة الاستشارات والخدمات الإرشادية والخدمات البيطرية، لتكون فعالة ولتتمكن من حشد الجهود في القطاعين العام والخاص لتبنيها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.

من جانبها، قالت الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن، هولي بينر "أسعدني أن أتعرف على التقدم المحرز في وضع الخطط الاستراتيجية لخدمات التوسع الزراعي والخدمات البيطرية من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع أصحاب المصلحة في القطاع، ونحن نؤمن بالدور المهم الذي تلعبه خدمات الإرشاد والخدمات البيطرية في التنمية الزراعية في الأردن، لزيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وإيجاد فرص العمل وسبل العيش في المناطق الريفية، في سياق الحاجة إلى التكيف مع تغير المناخ المتزايد وتفاقم شح المياه".

بدوره، قال سفير مملكة هولندا في الأردن، هاري فيرفاي "تفخر هولندا بدعم مشروع ARDI الذي تنفذه وزارة الزراعة والممول من البنك الدولي، الذي يسهم في قطاع الزراعة الذكية مائيا ومناخيا ويوفر فرص عمل للأردنيين واللاجئين".

--(بترا)

رح/م ف/رق

07/03/2024 16:10:11