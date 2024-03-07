الشريدة: نظام الموارد البشرية سيحكم أداء القطاع العام

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 7 آذار (بترا) مؤمن الحوري- قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن إقرار نظام الموارد البشرية الجديد الذي سيحكم عمل القطاع العام أصبح وشيكا، مؤكداً أنه لن يكون هناك حماية مسبقة لمدير أو موظف، وسيكون الأداء والكفاءة هما اللذان سيحكمان.

واكد الشريدة خلال رعايته اليوم الخميس حفل تخريج مشاركي برنامج تأهيل القيادات الحكومية الذي يديره مركز القيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، ومديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي روكسان يبر والسفير الإيطالي لوتشيانو بيتزوتي، إن "ما نشهده اليوم في المعهد من برامج مختلفة هو جزء من برامج تحديث القطاع العام الذي سيشهد المزيد من المنجزات وبناء القدرات والتطوير على البرامج المختلفة خلال هذا العام".

وأوضح أن البرنامج المموّل من الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبتنفيذ من المنظمة الأوروبية للقانون العام، يعتبر انطلاقة جديدة، وسيتم العمل على تطويره في المراحل القادمة، للمساهمة في تحقيق الغايات المرجوة وإيجاد المزيد من القيادات في الموارد البشرية في القطاع العام.

ولفت الشريدة الى "الجدية لتغيير الأداء في القطاع العام ليكون أكثر كفاءة وفعالية في خدمة المواطن، وجميعنا موجودون في القطاع العام لتوفير أفضل الخدمات المقدّمة للمواطنين وهو الأمر الذي يتطلب نهجًا مختلفاً في العمل"، مؤكدا أن معهد الإدارة العامة، بدأ يشهد تطويراً بما يخدم الهدف الأساسي؛ ألا وهو تأهيل الموارد البشرية لمواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات من خلال البرامج التي يعمل عليها.

وأشار إلى أن الإدراة الوسطى ستتلقى الاهتمام المطلوب، وسيتم إعادة صياغة الكثير من المعايير والمتطلبات حولها والتعامل معها بحزمٍ أكثر لأنها عصب العمل العام.

من جانبها قالت المديرة العامة لمعهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، إن إطلاق البرنامج يهدف للارتقاء بأداء الموارد البشرية في الخدمة المدنية، ويعد من أهم محاور الإصلاح الإداري، وإعداد وتأهيل القيادات والقدرات القيادية في القطاع العام من أجل دعم منظومة اختيار القيادات الحكومية وفقاً لمعايير الاستحقاق والتنافسية والشفافية والحاكمية.

وأضافت الخوالدة، إن البرنامج جاء بمشاركة 25 من بين 256 متقدما مرّوا بمراحل اختبار وتقييم من النخبة في الجهاز الحكومي حيث تم إعداد معايير تقييم واختيار عالية المستوى تضمن كفاءة وجودة مدخلات البرنامج، مشيرة الى أن البرنامج التدريبي تضمن بمراحله الثلاثة عدداً من المحاور التي تتماشى مع مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام والتي تم بناؤها بما ينسجم مع الكفايات الوظيفية للقيادات.

وأكدت أن معهد الادارة يطمح إلى مأسسة العمل وحوكمته وتحقيق الاستدامة وجودة العمل مع خلق الميزة التنافسية في تجويد الخدمات الحكومية من خلال التشجيع على الإبداع والابتكار والتميز وهي العنوان العريض الذي يقوم به المعهد بركائز خطته الاستراتيجية.

من جهته قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، ورئيس اللجنة التوجيهية لمعهد الإدارة العامة سامح الناصر، إن محور الموارد البشرية يعد من أولويات مشاريع وخطط خارطة تحديث القطاع العام، والتي أطّرت واعتمدت العديد من المشاريع لمأسسة عملية استقطاب الكفاءات والقيادات الإدارية الوسطى والمتقدمة وتطوير قدراتها باستمرار.

وأكد الناصر، أهمية البرنامج الذي يعدّ نموذجا يفتخر به، ويتم تنفيذه من خلال رؤية التحديث الإداري، مشيراً إلى وجوب العمل والتكاتف لإجراء إصلاح اداري ملموس ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبين أن هناك جدية في التعامل مع البرنامج، من خلال تطوير مراحله القادمة، والسعي إلى إحداث التغيير، مشيرًا إلى أن هيئة الخدمة ستعمل بحزم لتحقيق الرؤية الملكية وتحقيق آمال المواطنين.

بدوره أشار السفير الايطالي لوشيانو بيزوتي، إلى أهمية البرنامج ومخرجاته، وقدرة الخريجين على خدمة الوطن بأعلى المعايير، معربا عن سعادة الحكومة الإيطالية بمستوى المشاركين في المرحلة الثالثة والتي شملت التدريب الدولي.

--(بترا)

م ح/ ف م/اح

07/03/2024 15:49:27