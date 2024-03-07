ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
3/7/2024 2:39:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 7 آذار (بترا)- صعد الجنيه الاسترليني، اليوم الخميس، مقابل الدولار الأميركي واليورو.
ووفق ما أعلنته التقارير المالية البريطانية، ارتفع الاسترليني أمام الدولار بنسبة 16ر0 بالمئة، ليصل 2754ر1 دولار، وبنسبة 17ر0 بالمئة أمام اليورو عند 1702ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/رق
07/03/2024 15:48:32
MENAFN07032024000117011021ID1107949955
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