ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

لندن 7 آذار (بترا)- صعد الجنيه الاسترليني، اليوم الخميس، مقابل الدولار الأميركي واليورو. ووفق ما أعلنته التقارير المالية البريطانية، ارتفع الاسترليني أمام الدولار بنسبة 16ر0 بالمئة، ليصل 2754ر1 دولار، وبنسبة 17ر0 بالمئة أمام اليورو عند 1702ر1 يورو. --(بترا) ر ش/رق 07/03/2024 15:48:32

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