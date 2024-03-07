ندوة بعنوان رمضان المبارك بين الشريعة والمعطيات الفلكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- نظم المركز الجغرافي الملكي، بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام، والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، والجمعية الفلكية الأردنية، اليوم الخميس، ندوة علمية بعنوان "شهر رمضان المبارك بين الشريعة والمعطيات الفلكية".

وهدفت الندوة التي حضرها، رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي الدكتور هشام خريسات، وعدد من العلماء والمهتمين بعلم الأهلة والفلك، إلى تسليط الضوء على الحكم الشرعي في اعتماد رؤية الهلال من خلال استخدام أجهزة رصد الهلال الحديثة كالمنظار والتلسكوب.

وناقشت الندوة المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، والشهور القمرية من ناحية فلكية، والكسوف والخسوف، إضافة إلى تقنية التصوير الومضي للهلال.

وبين مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، ضرورة التعاون بين علماء الشريعة والمختصين بالفلك في تحري هلال رمضان، وتحديد أشهر السنة القمرية التي ترتبط بها الكثير من العبادات الدينية.

وأشار إلى أن العلم في تطور مستمر، وأن دائرة الإفتاء انتهجت منهجاً علمياً دقيقاً في مراقبة الأهلة، يقوم على المعطيات العلمية ودراسة التقارير التي تقدمها الجهات ذات الاختصاص من علماء الفلك الذين يقومون بالحسابات الدقيقة لرصد الأهلة، وتدارس المعطيات العلمية لظروف رؤية الهلال في العالم الإسلامي على اختلاف المطالع، مؤكدا عدم وجود أي فرق بين رؤية هلال رمضان والحساب الفلكي.

من جهته، قال نائب مدير عام المركز الجغرافي الملكي المهندس أسامه الأسمر، إن الندوة هدفت إلى نشر المعرفة العلمية المتعلقة بالحسابات الفلكية، مبينا دور قسم الفلك والمواقيت بالمركز في متابعة الظواهر الفلكية والمشاركة في رصدها وتوثيقها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرؤية ميلاد هلال الشهر المبارك.

وأوضح أن الحسابات المتعلقة بتحري رؤية هلال رمضان، أصبحت تحتاج إلى درجة عالية من الدقة والتقدير، والاعتماد على الآلات العلمية والحسابية الحديثة.

من جانبه، قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي، إن رؤية هلال رمضان في الأردن والمنطقة العربية تبدو غير ممكنة يوم الأحد المقبل، بناء على الحسابات والمعطيات الفلكية للهلال.

--(بترا)

ل م/ ف م/رق

07/03/2024 15:37:37