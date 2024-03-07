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الاتحاد الأوروبي يدين عزم إسرائيل بناء 3500 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

3/7/2024 2:39:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- دان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرار السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال، المصادقة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، وتوسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، حثّ الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الخميس، إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، مؤكدا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام؛ لأنها تهدد حل الدولتين، إضافة إلى أن توسيع المستوطنات لا يتسق تماما مع الجهود الجارية للحد من التوترات.
وأكد الاتحاد الأوروبي، أن موقفه يظل دون تغيير بعدم اعترافه بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.
--(بترا)
رصد/ف ق/رق
07/03/2024 15:22:53

MENAFN07032024000117011021ID1107949951

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