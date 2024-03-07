الاتحاد الأوروبي يدين عزم إسرائيل بناء 3500 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- دان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرار السلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال، المصادقة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، وتوسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، حثّ الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الخميس، إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، مؤكدا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام؛ لأنها تهدد حل الدولتين، إضافة إلى أن توسيع المستوطنات لا يتسق تماما مع الجهود الجارية للحد من التوترات.
وأكد الاتحاد الأوروبي، أن موقفه يظل دون تغيير بعدم اعترافه بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.
--(بترا)
رصد/ف ق/رق
07/03/2024 15:22:53
MENAFN07032024000117011021ID1107949951
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