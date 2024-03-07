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المستشفى الميداني الأردني غزة 77 يواصل تقديم خدماته الطبية

3/7/2024 2:39:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- واصلت مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/77 في شمال قطاع غزة، تقديم دورها الطبي والإنساني للجرحى والمصابين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتعاملت الطواقم الطبية والتمريضية منذ مباشرتها الواجب في أرض المهمة، وشملت إجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى، وحالات الإدخال إلى المستشفى وصرف الأدوية للحالات اللازمة.




وتأتي هذه الجهود المستمرة من نشامى المستشفى الميداني الأردني غزة/77، تزامناً مع الظروف الصعبة التي تحيط بالقطاع، بهدف التخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة، ودخولها لليوم الثالث والخمسين بعد المئة.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني تعامل مع 20213 حالة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

--(بترا)

ل م/رق

07/03/2024 15:05:51

MENAFN07032024000117011021ID1107949949

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