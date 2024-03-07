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قانونية الأعيان تلتقي رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية

3/7/2024 2:39:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- التقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الخميس، رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية (المحكمة الدستورية)، القاضي جاسم محمد عبود.
وأكد العين طبيشات عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، داعيا إلى توطيد العلاقات وتمتينها من خلال الاستفادة والخبرات المتبادلة بين البلدين على الصعيد القضائي.
واستعرض آلية عمل المحكمة الدستورية الأردنية والمهام المناطة بها، وأبرزها بالنظر في طلبات التفسير الموجهة من مجالس الوزراء والأعيان والنواب، مشيرا إلى أن عدد أعضاء المحكمة الدستورية 9 قضاة، يعينوا بإرادة ملكية، بحيث تكون مدة العضوية 6 أعوام، ويتم تغيير 3 أعضاء كل عامين.
من جهته، قال القاضي عبود، إن العراق دولة قانون، حيث تم وضع الأسس الدستورية الصحيحة، المستندة إلى العدل والمساواة وضمان الحقوق والحريات، لافتا أن السلطة التنفيذية تنبثق من التشريعية.
وبين أن أبرز مهام المحكمة، التي تتكون من 7 قضاة، النظر في دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير الدستور، والفصل في القضايا الناشئة عن تطبيق القوانين والأنظمة، إلى جانب الطعن بعضوية أعضاء مجلس النواب إذا اختلت الشروط الموجبة.
وحضر اللقاء، أعضاء اللجنة القانونية، مقرر اللجنة العين أحمد العبادي، والعين مفلح الرحيمي، والعين محمود أبو جمعة، والعين جورج حزبون، والعين محاسن جاغوب، والعين محمد خير العبابنة، ومن الجانب العراقي، نائب رئيس المحكمة القاضي سمير عباس محمد، والعضوان القاضي حيدر جابر عبد، والقاضي أيوب عباس صالح.
--(بترا)
م ش/رق
07/03/2024 15:01:46

MENAFN07032024000117011021ID1107949948

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