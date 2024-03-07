الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2023 والتسجيل بنظام الفوترة الوطني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المكلفين كافة إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي الماضي، إلكترونيا، ودفع المبالغ المعلنة فيها بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني في أقرب وقت ممكن.
وأكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، ضرورة تعبئة هذه الإقرارات بالبيانات والمعلومات الواقعية والصحيحة، التي تعبر عن دخولهم الحقيقية من واقع أنشطة أعمالهم خلال عام 2023.
وبين أن تقديم الإقرارات إلكترونيا يجري من خلال موقع الدائرة: ()، لجميع فئات المكلفين مستخدمين وأفراد وشركات ومناطق تنموية، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
وأوضح أبو علي، أن الشخص الطبيعي من (المستخدمين والأفراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من جميع مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار لغير المعيل، و18 ألف دينار للمعيل، مبينا أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهرياً من جهة العمل لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.
من جهة أخرى، دعا أبو علي، المدراء الماليين إلى ضرورة الالتزام بتوريد اقتطاعات مبالغ ضريبة الدخل من الرواتب والأجور للمستخدمين والموظفين بشكل شهري بما يتناسب مع حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية التي أقرها قانون ضريبة الدخل، والذي حدد حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية 9 آلاف دينار للأعزب أو غير المعيل، و18 ألف دينار للمعيل.
وأكد ضرورة توريد اقتطاعات الرواتب شهريا عن أي مستخدم أو موظف أعزب أو غير معيل زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي عن 750 دينارا، والمعيل إذا زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي عن 1500 دينار.
كما أكد على أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين او المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الإلكتروني بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، مشيرا إلى أنه في حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الآن ضرورة سرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
يشار إلى أن تقديم الإقرارات والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الالكتروني: .
--(بترا)
رش/م ف/رق
07/03/2024 14:48:36
MENAFN07032024000117011021ID1107949947
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