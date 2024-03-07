الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2023 والتسجيل بنظام الفوترة الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المكلفين كافة إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي الماضي، إلكترونيا، ودفع المبالغ ‏المعلنة فيها ‏بواسطة ‏وسائل ‏الدفع الإلكتروني في أقرب وقت ممكن.‏

وأكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، ضرورة تعبئة هذه الإقرارات بالبيانات والمعلومات الواقعية والصحيحة، التي تعبر عن ‏دخولهم الحقيقية من واقع أنشطة أعمالهم خلال ‏عام 2023.

‎وبين أن تقديم الإقرارات إلكترونيا يجري من خلال موقع الدائرة: ()، ‏لجميع فئات ‏المكلفين مستخدمين وأفراد وشركات ومناطق تنموية، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

وأوضح أبو علي، أن الشخص الطبيعي من (المستخدمين والأفراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من جميع مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار لغير المعيل، و18 ألف دينار للمعيل، مبينا أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهرياً من جهة العمل لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.

من جهة أخرى، دعا أبو علي، المدراء الماليين إلى ضرورة الالتزام بتوريد اقتطاعات مبالغ ضريبة الدخل من الرواتب والأجور للمستخدمين والموظفين بشكل شهري بما يتناسب مع حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية التي أقرها قانون ضريبة الدخل، والذي حدد حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية 9 آلاف دينار للأعزب أو غير المعيل، و18 ألف دينار للمعيل.

وأكد ضرورة توريد اقتطاعات الرواتب شهريا عن أي مستخدم أو موظف أعزب أو غير معيل زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي عن 750 دينارا، والمعيل إذا زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي عن 1500 دينار.

كما أكد على أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين او المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الإلكتروني بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، مشيرا إلى أنه في حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الآن ضرورة سرعة التسجيل في النظام وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.

‎يشار إلى أن تقديم الإقرارات والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الالكتروني: .

--(بترا)

رش/م ف/رق

07/03/2024 14:48:36