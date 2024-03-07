الضمان: 436 ألف مشتركة فعّالة منهن 32 ألفا اختيارياً

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن عدد المؤمن عليهن الفعّالات وصل إلى نحو 435664 مؤمنا عليها من ضمنهن 31812 مشتركة اختيارياً، في حين بلغ عدد الحاصلات على رواتب تقاعدية إلى 52098، وعدد الوريثات المستحقات لحصة من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية 125099.

وأكدت "الضمان" في بيان اليوم الخميس بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف غدا، إيلاء المرأة دعماً واهتماماً كبيرين لضمان استمرارية عملها ودعم مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة للمرأة وصون حقوقها العمّالية كاملة بما في ذلك حقها في الضمان الاجتماعي لحمايتها من الفقر وإتاحة المجال لها للإسهام في العملية التنموية جنباً إلى جنب مع الرجل.

وأشارت المؤسسة الى ما تبذله المرأة الأردنية من جهدٍ كبير وما حققته من إنجازات على مختلف الصعد لرفعة الوطن، ودور الضمان الاجتماعي في حماية العاملات وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً، مجددة دعوتها للعاملات للسؤال عن حقّهن في الضمان عند التحاقهن بسوق العمل، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان على أساس أجرهن الحقيقي وكامل فترات عملهن.

وقالت، إن عدد حالات صرف بدل تأمين الأمومة منذ تطبيق التأمين في الاول من أيلول 2011 وصل إلى 104067 حالة صرف استفادت منها 73319 مؤمنا عليها تراكمياً وبمبلغ إجمالي زاد على 114 مليون و356 ألف دينار، مبينة أن التعديل الذي طرأ على قانون الضمان عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص عبر التوسع بشروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، حيثُ أتاح للمؤمن عليها التي لديها 6 اشتراكات متصلة أو متقطعة خلال 12 شهراً التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة الاستفادة من هذا البدل.

وأضافت، إن نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة عزّز حماية المرأة العاملة في القطاع الخاص ليصل اليوم عدد المستفيدات من بدل رعاية المولود إلى 20159 مؤمنا عليها من ضمنهن 18434 استفدن من بدل الرعاية المنزلية و2121 استفدن من بدل الرعاية عن طريق دور الحضانات، وبكلفة إجمالية زادت على 3 ملايين و 170 ألف دينار.

وبيّنت المؤسسة أن عدد المؤمن عليهن المستفيدات من تأمين التعطل عن العمل تراكمياً وصل إلى 81824 وبمبلغ إجمالي وصل إلى ما يقرب من 59 مليونا و 110 آلاف دينار.

واكدت أنها تواصل مساعيها لمواجهة ظاهرة التهرب التأميني بقوة القانون، وترسيخ أهمية الوعي بالحماية الاجتماعية للمؤمن عليهن العاملات في جميع المنشآت الاقتصادية وضمان استمرارية عملهن ودعم مشاركتهن الاقتصادية.

--(بترا)

ن ش/م ف/اح

07/03/2024 14:41:09