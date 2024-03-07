وزيرة التنمية: رؤية التحديث الاقتصادي تحقق للمرأة الأردنية الكثير من الإنجازات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت للنساء الأردنيات في رؤية التحديث الاقتصادي، وهي نتاج لجهود كبيرة بذلت من الحكومة والشركاء المحلين والدوليين.

وأشارت بني مصطفى خلال رعايتها للحفل الختامي لمشروع "نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن"، اليوم الخميس، إلى ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء، كما جاء بالتحسن الملموس في ترتيب المملكة على المؤشرات العالمية والتقارير الصادرة في هذا المجال، التي تشير إلى تقدم ترتيب الأردن على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي.

واستعرضت عددا من الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، ومن بينها مشروع الحافلات للعاملات في القطاع الزراعي في مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية والشمالية، والتي جاءت استجابة لحاجة النساء العاملات في الزراعة، ولرؤى اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في الحرص على الحفاظ على كرامتهن وتوفير وسائل نقل آمنة لهن، والتي استفادت منها 171 سيدة عاملة في الزراعة.

ولفتت بني مصطفى إلى أهمية المكتسبات التشريعية والتعديلات التي أنجزت على العديد من القوانين، مثل قانون العمل والضمان الاجتماعي، وقانون الشركات وغيرها، التي أسهمت في تحقيق مؤشرات أفضل في مشاركة المرأة الاقتصادية، كما نعمل بصورة حثيثة مع وزارة العمل على إصدار نظام جديد للعمل المرن، للتسهيل على النساء وتوفير بيئة عمل داعمة لهن.

وأضافت أنه جرى التوسع في إنشاء الحضانات، وتحديدا المنزلية، وتدريب 80 سيدة ومساعدتهن في إنشاء مشاريعهن الخاصة في هذا المجال، لافتة إلى إصدار نظام خاص للحضانات، تضمن إجراءات ميسرة في تسجيل الحضانات، فضلا عن تشجيع الجمعيات على إنشاء الحضانات، والتي تعمل عليها وزارة التنمية الاجتماعية، ما يسهم في تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية، وينقلهن من قطاع العمل غير المنظم إلى المنظم، كون هذا القطاع واعد للنساء، ومشغل لهن، ولا يتحملن فيه كلف وأعباء مالية إضافية، لإيماننا بأهمية إطلاق إمكانيات النساء في هذا المجال.

وأوضحت وزيرة التنمية، "أن تنفيذ ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة، هو أحد الأولويات وسيصار إلى تطبيقه خلال العام المقبل، ويشمل مؤسسات القطاع العام والخاص، ويقدم مؤشرات للمساواة فيها بين الإناث والذكور في المؤسسات، ونعمل عليه من خلال فريق فني تترأسه اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومركز جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز".

وبينت أن الشمول المالي هو من المنجزات التي تمت، وجرت من خلال إبرام الاتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل لتمويل مشاريع النساء بقروض ميسرة بنسبة فائدة 2.5 بالمئة وفترة سماح تصل إلى عام وسداد يصل إلى 7 أعوام، ما يمكن النساء من الاستفادة لفتح مشاريعهن، وتحسين أوضاعهن الاقتصادية.

يشار إلى أن مشروع نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن، نفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبتنظيم من المبادرة النسوية الأورومتوسطية بالشراكة مع جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الأنسان ومركز تطوير الأعمال BDC، ومؤسسة صداقة.

--(بترا)

ح ظ/م ف/رق

07/03/2024 14:38:55