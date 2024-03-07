وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الرؤية الطبية الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- قال وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، إن القطاع الصحي ومنذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، حقق الكثير من الإنجازات والتطور الكمي والنوعي والوقائي والعلاجي، وقدم خدمات صحية وطبية بمستوى عال من الجودة والكفاءة.

جاء ذلك خلال رعايته افتتاح فعاليات مؤتمر الرؤية الطبية الأول (MedVision)، اليوم الخميس، والذي نظمه مجموعة من الأطباء الشباب الرياديين، بدعم من المستشفى التخصصي، وبالتعاون مع نقابة الأطباء وجامعة العلوم والتكنولوجيا وكليات الطب في جامعتي الأردنية والهاشمية.

وأضاف الهواري إن الوزارة تثق بالشباب وذلك بإشراكهم في برامج التدريب والامتياز والإقامة والابتعاث، إيمانا منها بدورهم في تطوير الأداء والرقي به ليصل لمستويات متقدمة تسعى من خلالها إلى تحقيق خدمات صحية نوعية تقدمها الوزارة للمواطنين، وتولي الاهتمام لتطوير مواردها البشرية وإدارتها بشكل فاعل، ومعالجة أي نقص يحصل في التخصصات الطبية لا سيما النادرة منها.

وأشار إلى أن الوزارة أدخلت أخيرا، اختصاصات فرعية جديدة لم تكن موجودة بعد اعتمادها من المجلس الطبي الأردني، كأمراض القلب والشرايين والجهاز الهضمي والبنكرياس واختصاص جراحة الأوعية الدموية، بما يحقق أهدافها في تطوير الموارد البشرية باعتبارها رأس المال الحقيقي الذي تسعى دائما للحفاظ عليه.

وبين الهواري أن مسؤولية تطوير القطاع الصحي وتحديثه والارتقاء به إلى الصورة التي يريدها جلالة الملك، هي مسؤولية تشاركية من المؤسسات الصحية المختلفة الرسمية وغير الرسمية والأطباء الشباب.

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، إن حوالي 23 ألف طالب طب في كليات الطب في الجامعات الأردنية، وأن تلك الكليات تخرج 4 آلاف سنويا، مشيرا إلى أن الوزارة تسير في تخفيض عدد المقبولين في كليات الطب لوجود فائض في أعداد الخريجين.

وأضاف خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، أن القفزة في أعداد المقبولين في كليات الطب كانت عام 2019، وأن عدد المقبولين هذا العام انخفض بسبب قرار الوزارة إلى 1066، لافتا إلى أن العام المقبل سيكون عدد القبولين نحو 600 طالب، حيث رفعت الوزارة معدل دراسة الطب في الخارج إلى 90 بالمئة بعد أن كان 85 بالمئة.

من جانبه، قال الرئيس الفخري للمؤتمر الدكتور فوزي الحموري، إن المؤتمر جاء بمبادرة شبابية، يهدف إلى تبادل الأفكار وتسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه المجتمع الطبي في المملكة، وإن الشباب المبادرين يستحقون الدعم والمساندة، حيث نعول عليهم في حمل الأمانة، وتعزيز التغيير الإيجابي بعد الاستفادة من خبرات ومكتسبات حققها الأطباء الرواد.

وأشار إلى أن المواضيع المطروحة في المؤتمر تستحق الدراسة بتعمق للمساهمة في مستقبل أفضل للشباب وللقطاع الصحي، خاصة في ظل التطور التكنولوجي في المجال الطبي ووقوف الطب عاجزا أمام بعض الأمراض ومنها السرطانات والزهايمر وبعض الفايروسات.

بدوره، بين رئيس المؤتمر، الدكتور محمود زريق، أن المؤتمر نتاج عمل دؤوب من 3 أطباء شباب، وهم عمران أبو دهيم، وعبد اللطيف الصباغ، وكرم خريم، آمنوا بطاقاتهم، ويهدف لتبادل كل ما هو حديث ومفيد، ويقدم رسالة مهمة تتعلق بالتواصل بين جيل الرواد الخبراء داخل وخارج الأردن وجيل الشباب، للاستفادة من الخبرات المتميزة وصقل المهارات وتفجير الطاقات الشبابية.

من جهته، قال نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، إن عدد الأطباء المسجلين في النقابة حوالي 44 ألفا، وهناك 20 ألف طالب على مقاعد الدراسة، وعدد مماثل للدارسين في الخارج، وسيكون خلال السنوات الخمس المقبلة أطباء جدد يوازي عددهم للمسجلين في النقابة منذ 70 عاما، ما يشكل تحديا كبيرا للنقابة والمهنة.

وأضاف أن النقابة سعت لفتح أسواق عمل جديدة للأطباء وخاصة الدول الأوروبية من خلال سفراء المملكة والمسؤولين في الدول المستهدفة، لافتا إلى أن هناك حوالي 2500 طبيب عاطل عن العمل أو يعملون في مهن أخرى، ولا بد من التصدي لهذه المشكلة قبل أن تتفاقم.

وناقش المؤتمر مستقبل القطاع الطبي في الأردن، وظاهرة هجرة العقول، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، ومستقبل نقابة الأطباء.

--(بترا)

ع ح /م ف/رق

07/03/2024 14:08:05