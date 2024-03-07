زين تتيح الفرصة لشركات ناشئة للمشاركة في ليب 2024 التقني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- أتاحت منصّة زين للإبداع، الفرصة لـ 4 شركات أردنية ناشئة في المجال التقني، للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة من مؤتمر "ليب 2024" التقني، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 4 إلى 7 آذار الحالي، تحت شعار "آفاق جديدة".
واختارت المنصّة الشركات المشاركة بناءً على المجالات التي تعمل بها، وأدائها في السوق المحلّي، وملاءمتها للسوق السعودي وإمكانية جذبها للاستثمارات هناك، ومواكبتها للتكنولوجيا الحديثة.
وبحسب بيان صحفي لزين اليوم الخميس، يعد المؤتمر منصّة تجمع بين المبتكرين والمستثمرين في مجال التقنية، حيث يشارك فيه ما يزيد على 1000 شركة عالمية ومحلية عاملة في المجال التقني ومجال الذكاء الاصطناعي، وأكثر من 1000 خبير ومتحدّث من 180 دولة، بالإضافة إلى شركات ناشئة ومبتكرين ورياديين، لمناقشة مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي واستعراض أحدث الابتكارات.
-- (بترا)
غ ح/ ع س/اح
07/03/2024 14:06:20
MENAFN07032024000117011021ID1107949943
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