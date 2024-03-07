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زين تتيح الفرصة لشركات ناشئة للمشاركة في ليب 2024 التقني

3/7/2024 2:39:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- أتاحت منصّة زين للإبداع، الفرصة لـ 4 شركات أردنية ناشئة في المجال التقني، للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة من مؤتمر "ليب 2024" التقني، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 4 إلى 7 آذار الحالي، تحت شعار "آفاق جديدة".
واختارت المنصّة الشركات المشاركة بناءً على المجالات التي تعمل بها، وأدائها في السوق المحلّي، وملاءمتها للسوق السعودي وإمكانية جذبها للاستثمارات هناك، ومواكبتها للتكنولوجيا الحديثة.
وبحسب بيان صحفي لزين اليوم الخميس، يعد المؤتمر منصّة تجمع بين المبتكرين والمستثمرين في مجال التقنية، حيث يشارك فيه ما يزيد على 1000 شركة عالمية ومحلية عاملة في المجال التقني ومجال الذكاء الاصطناعي، وأكثر من 1000 خبير ومتحدّث من 180 دولة، بالإضافة إلى شركات ناشئة ومبتكرين ورياديين، لمناقشة مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي واستعراض أحدث الابتكارات.
-- (بترا)
غ ح/ ع س/اح
07/03/2024 14:06:20

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