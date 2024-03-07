كوبرنيكوس: شباط يسجل ارتفاعا قياسيا بدرجات الحرارة عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- أكد علماء بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أن شباط الماضي هو الشهر التاسع على التوالي الذي يسجل ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة عالميا.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية، عن "كوبرنيكوس لتغير المناخ" التابعة للاتحاد الأوروبي، إن العالم شهد أحر شباط على الإطلاق الشهر الماضي، حيث بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي 13.54 درجة مئوية، ما يزيد بمقدار 0.81 درجة عن المتوسط للسنوات الـ30 الماضية، كما كان أعلى بمقدار 0.12 درجة من أحر شباط السابق، الذي تم قياسه على الإطلاق في عام 2016.

وكان 2023 العام الأكثر دفئا على الأرض على الإطلاق متجاوزا 2016 بهامش كبير.

وأعلنت "كوبرنيكوس" في كانون الثاني الماضي أن الاحترار العالمي تجاوز الآن 1.5 درجة في المتوسط لأول مرة بين شباط 2023 وحتى كانون الثاني 2024، مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

وتنشر "كوبرنيكوس" بانتظام بيانات عن درجة حرارة سطح الأرض والغطاء الجليدي البحري وهطول الأمطار، وتستند النتائج إلى تحليلات تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، تتضمن مليارات القياسات من الأقمار الاصطناعية والسفن والطائرات ومحطات الطقس في جميع أنحاء العالم.

--(بترا)

رصد/رس/أ م/رق

07/03/2024 14:00:23