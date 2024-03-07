كوبرنيكوس: شباط يسجل ارتفاعا قياسيا بدرجات الحرارة عالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- أكد علماء بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، أن شباط الماضي هو الشهر التاسع على التوالي الذي يسجل ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة عالميا.
ونقلت وكالة نوفوستي الروسية، عن "كوبرنيكوس لتغير المناخ" التابعة للاتحاد الأوروبي، إن العالم شهد أحر شباط على الإطلاق الشهر الماضي، حيث بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي 13.54 درجة مئوية، ما يزيد بمقدار 0.81 درجة عن المتوسط للسنوات الـ30 الماضية، كما كان أعلى بمقدار 0.12 درجة من أحر شباط السابق، الذي تم قياسه على الإطلاق في عام 2016.
وكان 2023 العام الأكثر دفئا على الأرض على الإطلاق متجاوزا 2016 بهامش كبير.
وأعلنت "كوبرنيكوس" في كانون الثاني الماضي أن الاحترار العالمي تجاوز الآن 1.5 درجة في المتوسط لأول مرة بين شباط 2023 وحتى كانون الثاني 2024، مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.
وتنشر "كوبرنيكوس" بانتظام بيانات عن درجة حرارة سطح الأرض والغطاء الجليدي البحري وهطول الأمطار، وتستند النتائج إلى تحليلات تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، تتضمن مليارات القياسات من الأقمار الاصطناعية والسفن والطائرات ومحطات الطقس في جميع أنحاء العالم.
--(بترا)
رصد/رس/أ م/رق
07/03/2024 14:00:23
MENAFN07032024000117011021ID1107949941
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