الجغبير يؤكد أهمية تطوير علاقات المملكة الاقتصادية مع جنوب أفريقيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، خلال لقائه سفيرة جنوب أفريقيا لدى المملكة تسيلاني موكوينا، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية مع بلادها خصوصا بعد مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وحسب بيان لغرفة صناعة عمان، اليوم الخميس، عبر الجغبير الذي سلم السفيرة موكوينا درعا تكريميا، عن اعتزازه بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين بمختلف المجالات، مؤكدا ضرورة أن يسهم القطاع الخاص بتعزيزها بالجوانب الاقتصادية.

وبين أن صادرات المملكة إلى جنوب أفريقيا، والتي تتركز بالصناعات الكيماوية والبوتاس، بلغت خلال العام الماضي 19 مليون دولار، مقابل نحو 57 مليون دولار مستوردات، غالبيتها من اللحوم والصناعات الغذائية والفحم الخشبي، مشددا على ضرورة العمل سويا للدفع بعلاقات البلدين التجارية لمستويات أعلى.

وأشار الجغبير إلى أهمية موقع الأردن الاستراتيجي باعتباره بوابة للسوق العراقي وأسواق الخليج، إضافة إلى ارتباطه باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم، ما يجعل المملكة من البلدان المستقطبة للاستثمارات الأجنبية.

ووفق البيان، جرى خلال اللقاء، بحث تنظيم زيارة لوفد صناعي إلى جنوب أفريقيا للتعرف على فرص التعاون بين الطرفين، والاستفادة من المزايا المتوفرة لديهما، وخصوصا فيما يتعلق بإقامة صناعات تكاملية.

--(بترا)

س ص/رق

07/03/2024 13:48:53