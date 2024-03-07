اتحاد كرة القدم يحتفي بيوم المرأة

عمان 7 آذار (بترا)- ينظم الاتحاد الأردني لكرة القدم يوم غد الجمعة على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، مهرجاناً احتفالياً بيوم المرأة العالمي. وتبدأ فعاليات المهرجان عند التاسعة صباحاً ويستمر حتى الواحدة ظهراً، وتتضمن مباريات لجميع الأعمار، وألعابا ترفيهية، بمشاركة لاعبات المنتخبات الوطنية النسوية احتفاء بالمناسبة وتقديراً لدور المرأة الكبير والمميز في نهضة الأردن، داعيا الجمهور إلى حضور فعاليات المهرجان. --(بترا) خ خ/ع س/اح 07/03/2024 13:48:27

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