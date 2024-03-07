اتحاد كرة القدم يحتفي بيوم المرأة

اتحاد كرة القدم يحتفي بيوم المرأة
التاريخ
3/7/2024 2:39:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- ينظم الاتحاد الأردني لكرة القدم يوم غد الجمعة على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، مهرجاناً احتفالياً بيوم المرأة العالمي.
وتبدأ فعاليات المهرجان عند التاسعة صباحاً ويستمر حتى الواحدة ظهراً، وتتضمن مباريات لجميع الأعمار، وألعابا ترفيهية، بمشاركة لاعبات المنتخبات الوطنية النسوية احتفاء بالمناسبة وتقديراً لدور المرأة الكبير والمميز في نهضة الأردن، داعيا الجمهور إلى حضور فعاليات المهرجان.
--(بترا)
خ خ/ع س/اح
07/03/2024 13:48:27
MENAFN07032024000117011021ID1107949939
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