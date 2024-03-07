في يوم المرأة العالمي.. استشهاد 9 آلاف فلسطينية منذ بدء الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 7 آذار (بترا)- بلغ عدد الشهيدات الفلسطينيات من إجمالي عدد الشهداء البالغ 30717 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي 9 آلاف شهيدة بحسب بيان للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الخميس.
وتحت عنوان "الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم" استعرض الجهاز المركزي للإحصاء أوضاع المرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف غدا الجمعة، مشيرا الى أن 75 بالمئة من إجمالي عدد الجرحى البالغ 72156 جريحا هم من الإناث، وشكلت النساء والأطفال ما نسبته 70 بالمئة من المفقودين البالغ عددهم 7 آلاف شخص.
وبين أن التقارير الواردة من قطاع غزة تشير إلى اضطرار ما يقارب مليوني شخص إلى النزوح من أماكن سكناهم، نصفهم من الإناث، لافتا إلى أن الإناث يشكلن ما نسبته 49 بالمئة من إجمالي عدد السكان في فلسطين، إذ بلغ عددهن 2.76 مليون في منتصف العام الماضي (بواقع 1.63 مليون أنثى في الضفة و 1.13 مليون أنثى في قطاع غزة).
كما استشهدت 4 فلسطينيات من إجمالي 423 إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وقالت رئيسة الإحصاء الفلسطينية الدكتورة علا عوض، إن الاحتلال اعتقل خلال العام الماضي 300 امرأة من الضفة منهن 200 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، و 165 من محافظة القدس منهن 84 بعد السابع من تشرين الأول، مشيرة إلى عدم توفر معطيات دقيقة بقطاع غزة في ضوء جريمة الإخفاء القسري التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق المعتقلات.
ولفتت إلى أن بيانات هيئة شؤون الأسرى تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 56 امرأة وفتاة 44 منهن من الضفة، و3 من قطاع غزة، و 9 من داخل أراضي 48 من بينهن قاصرتان، موضحة أنه صدر بحق 5 منهن محكوميات، و40 ما يزلن موقوفات، و11 قيد الاعتقال الإداري.
وأضافت عوض: "إن الفلسطينيات غالبا ما يجدن أنفسهن مهمشات في حالة الأزمات، إذ يقللن استهلاكهن الغذائي عندما تتدهور الظروف، ويتعرضن لخطر نقص التغذية وهو ما يجعل الحوامل والمرضعات أكثر عرضة للمخاطر الصحية مثل تشوهات الولادة أو الوفاة المبكرة للمواليد".
--(بترا)
م ف/م ف/اح
07/03/2024 13:44:09
MENAFN07032024000117011021ID1107949937
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