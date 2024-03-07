في يوم المرأة العالمي.. استشهاد 9 آلاف فلسطينية منذ بدء الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 7 آذار (بترا)- بلغ عدد الشهيدات الفلسطينيات من إجمالي عدد الشهداء البالغ 30717 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي 9 آلاف شهيدة بحسب بيان للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الخميس.

وتحت عنوان "الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم" استعرض الجهاز المركزي للإحصاء أوضاع المرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف غدا الجمعة، مشيرا الى أن 75 بالمئة من إجمالي عدد الجرحى البالغ 72156 جريحا هم من الإناث، وشكلت النساء والأطفال ما نسبته 70 بالمئة من المفقودين البالغ عددهم 7 آلاف شخص.

وبين أن التقارير الواردة من قطاع غزة تشير إلى اضطرار ما يقارب مليوني شخص إلى النزوح من أماكن سكناهم، نصفهم من الإناث، لافتا إلى أن الإناث يشكلن ما نسبته 49 بالمئة من إجمالي عدد السكان في فلسطين، إذ بلغ عددهن 2.76 مليون في منتصف العام الماضي (بواقع 1.63 مليون أنثى في الضفة و 1.13 مليون أنثى في قطاع غزة).

كما استشهدت 4 فلسطينيات من إجمالي 423 إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت رئيسة الإحصاء الفلسطينية الدكتورة علا عوض، إن الاحتلال اعتقل خلال العام الماضي 300 امرأة من الضفة منهن 200 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، و 165 من محافظة القدس منهن 84 بعد السابع من تشرين الأول، مشيرة إلى عدم توفر معطيات دقيقة بقطاع غزة في ضوء جريمة الإخفاء القسري التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحق المعتقلات.

ولفتت إلى أن بيانات هيئة شؤون الأسرى تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 56 امرأة وفتاة 44 منهن من الضفة، و3 من قطاع غزة، و 9 من داخل أراضي 48 من بينهن قاصرتان، موضحة أنه صدر بحق 5 منهن محكوميات، و40 ما يزلن موقوفات، و11 قيد الاعتقال الإداري.

وأضافت عوض: "إن الفلسطينيات غالبا ما يجدن أنفسهن مهمشات في حالة الأزمات، إذ يقللن استهلاكهن الغذائي عندما تتدهور الظروف، ويتعرضن لخطر نقص التغذية وهو ما يجعل الحوامل والمرضعات أكثر عرضة للمخاطر الصحية مثل تشوهات الولادة أو الوفاة المبكرة للمواليد".

--(بترا)

م ف/م ف/اح

07/03/2024 13:44:09