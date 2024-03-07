2704 أطنان خضار وفواكه واردات السوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2704 أطنان، منها 1992 طن خضار، و528 طن فواكه، و183 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و40 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و35، والثوم بين 350 و500، والبطاطا بين 25 و40، والبندورة بين 8 و17، والجزر بين 25 و40، والخيار بين 35 و60، والزهرة بين 8 و20، والليمون بين 30 و40، والموز البلدي بين 60 و85 قرشا.
--(بترا)
رح/رق
07/03/2024 13:40:25
MENAFN07032024000117011021ID1107949936
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