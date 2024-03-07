أورنج وإنتاج تطلقان النسخة الثالثة من جائزة ملهمة التغيير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- أطلقت شركة أورنج الأردن، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، جائزة "ملهمة التغيير" للعام الثالث على التوالي، احتفاء بالرياديات المتميزات في القطاع، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.
وبحسب بيان للشركة اليوم الخميس، تأتي الجائزة، التي أعلن عنها على هامش منتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024، تحت عنوان "الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، تزامنا مع الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي تمحور هذا العام حول "تعزيز نمو الأعمال من خلال تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا".
ويمكن للمهتمات في المسابقة معرفة شروط المشاركة والتسجيل حتى 31 آذار الحالي من خلال الرابط: ، حيث سيتم الإعلان عن النتائج خلال شهر أيار المقبل.
وأشادت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة المهندسة رنا الدبابنة بجائزة "ملهمة التغيير" التي تستقطب الكثير من الاهتمام وتسهم في رفع المعايير، وبالتالي تحسين المخرجات.
وقالت "إنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة تحت عنوان "الاستثمار في المرأة يسرع وتيرة التقدم"، تعمل الشركة بصورة حثيثة مع الشركاء لضمان "الترحيب الفعلي" بالنساء في جميع القطاعات، خصوصاً قطاع التكنولوجيا، وتشكل الجائزة وسيلة لضمان استمرارية هذه الجهود، حيث يلهم نجاح السيدات المزيد من نظيراتهن لاتباع شغفهن".
من جهتها، أشارت عضو مجلس إدارة "إنتاج" والمسؤولة عن ملف تمكين المرأة في الجمعية، مها السعيد، إلى أن إطلاق الجائزة للعام الثالث على التوالي، يدل على مدى نجاحها وتحقيقها للأثر المطلوب في تقديم نماذج ناجحة للسيدات العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات ولتحقيق المزيد من الإبداع والابتكار وتسجيل إنجازات جديدة وواعدة في كل عام.
وتشمل متطلبات المشاركة في الجائزة، أن تكون المتقدمة مؤسِسة أو شريكة مؤسِسة في مشروع، أو رئيسة تنفيذية أو إدارية قيادية في شركة ناشئة نشطة ومسجّلة في الأردن، في حين تشمل أسس اختيار الفائزات مدى تأثير المشروع اجتماعياً وبيئياً، وما إذا كان يحقق أهداف الاستدامة وإمكانية النمو، وأن تواصل الشركة أعمالها في الأردن، على أن تكون نسبة تمثيل المرأة 25 بالمئة من فريق الشركة الناشئة، حيث تتنافس 3 مشاريع على الجائزة يتم تقييمها من لجنة التحكيم.
--(بترا)
غ ح/رق
07/03/2024 13:33:50
MENAFN07032024000117011021ID1107949934
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