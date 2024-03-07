أورنج وإنتاج تطلقان النسخة الثالثة من جائزة ملهمة التغيير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- أطلقت شركة أورنج الأردن، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، جائزة "ملهمة التغيير" للعام الثالث على التوالي، احتفاء بالرياديات المتميزات في القطاع، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.

وبحسب بيان للشركة اليوم الخميس، تأتي الجائزة، التي أعلن عنها على هامش منتدى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024، تحت عنوان "الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"، تزامنا مع الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي تمحور هذا العام حول "تعزيز نمو الأعمال من خلال تمكين المرأة في مجال التكنولوجيا".

ويمكن للمهتمات في المسابقة معرفة شروط المشاركة والتسجيل حتى 31 آذار الحالي من خلال الرابط: ، حيث سيتم الإعلان عن النتائج خلال شهر أيار المقبل.

وأشادت المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة المهندسة رنا الدبابنة بجائزة "ملهمة التغيير" التي تستقطب الكثير من الاهتمام وتسهم في رفع المعايير، وبالتالي تحسين المخرجات.

وقالت "إنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة تحت عنوان "الاستثمار في المرأة يسرع وتيرة التقدم"، تعمل الشركة بصورة حثيثة مع الشركاء لضمان "الترحيب الفعلي" بالنساء في جميع القطاعات، خصوصاً قطاع التكنولوجيا، وتشكل الجائزة وسيلة لضمان استمرارية هذه الجهود، حيث يلهم نجاح السيدات المزيد من نظيراتهن لاتباع شغفهن".

من جهتها، أشارت عضو مجلس إدارة "إنتاج" والمسؤولة عن ملف تمكين المرأة في الجمعية، مها السعيد، إلى أن إطلاق الجائزة للعام الثالث على التوالي، يدل على مدى نجاحها وتحقيقها للأثر المطلوب في تقديم نماذج ناجحة للسيدات العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات ولتحقيق المزيد من الإبداع والابتكار وتسجيل إنجازات جديدة وواعدة في كل عام.

وتشمل متطلبات المشاركة في الجائزة، أن تكون المتقدمة مؤسِسة أو شريكة مؤسِسة في مشروع، أو رئيسة تنفيذية أو إدارية قيادية في شركة ناشئة نشطة ومسجّلة في الأردن، في حين تشمل أسس اختيار الفائزات مدى تأثير المشروع اجتماعياً وبيئياً، وما إذا كان يحقق أهداف الاستدامة وإمكانية النمو، وأن تواصل الشركة أعمالها في الأردن، على أن تكون نسبة تمثيل المرأة 25 بالمئة من فريق الشركة الناشئة، حيث تتنافس 3 مشاريع على الجائزة يتم تقييمها من لجنة التحكيم.

--(بترا)

غ ح/رق

07/03/2024 13:33:50