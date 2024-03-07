مصر تشارك بتحالف دولي لإنزال مساعدات إغاثية على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 7 آذار (بترا)- أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن مصر تشارك في تحالف دولي لإنزال المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة.
وتأتي هذه العملية في إطار الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وكان المتحدث العسكري أكد في بيان أن هذه العملية تأتي تزامنا مع استمرار فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى القطاع بالتنسيق مع الجهود الدولية الرامية إلى إقرار التهدئة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
--(بترا)
ن ا/ ف ج
07/03/2024 13:12:20
MENAFN07032024000117011021ID1107949931
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