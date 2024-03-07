مصر تشارك بتحالف دولي لإنزال مساعدات إغاثية على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 7 آذار (بترا)- أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن مصر تشارك في تحالف دولي لإنزال المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة.

وتأتي هذه العملية في إطار الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وكان المتحدث العسكري أكد في بيان أن هذه العملية تأتي تزامنا مع استمرار فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى القطاع بالتنسيق مع الجهود الدولية الرامية إلى إقرار التهدئة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

--(بترا)

ن ا/ ف ج

07/03/2024 13:12:20

