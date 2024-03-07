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الشؤون الفلسطينية ومدير عمليات الأونروا يبحثان تداعيات الأزمة المالية على الفلسطينيين

3/7/2024 2:39:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)-بحث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ومدير عمليات وكالة الغوث الدولية في الأردن "الأونروا" اولاف بيكر، تداعيات الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة على اللاجئين الفلسطينيين.
وبحث الطرفان بحسب بيان الدائرة اليوم الخميس، أبرز التحديات التي تعرقل عمل الوكالة، وأهم المشاريع المستقبلية في المخيمات، بالإضافة إلى عدة قضايا متعلقة بعمل الوكالة في المملكة، وسبل التعاون بين الطرفين.
وأكد الجانبان أهمية الدور الذي تقوم به "الأونروا" بالنسبة للاجئين الفلسطينيين عامة وقطاع غزة خاصة، وأن تعليق التمويل للوكالة سيعيق تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية التي هم بأمس الحاجة إليها.
وثمن خرفان جهود الوكالة التي تبذلها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالرغم من التحديات التي تعرقل عملها.
من جهته، أعرب بيكر، عن تقديره وشكره للحكومة الأردنية على دعمها لـ"الأونروا".
--(بترا)
ه ع/ أ أ / س س
07/03/2024 13:05:06

MENAFN07032024000117011021ID1107949929

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