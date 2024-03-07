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المركز الوطني للسكري يحدد ساعات الدوام في رمضان

3/7/2024 2:39:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- أعلن المركز الوطني للسكري في بيان اليوم الخميس، مواعيد دوام عياداته في شهر رمضان المبارك، من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية من بعد الظهر، طيلة أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة.
--(بترا)
س ص/أ م / س س
07/03/2024 12:48:40

MENAFN07032024000117011021ID1107949926

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