وزير المياه يبحث والسفير البريطاني المشاريع المائية المستدامة بالمملكة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الخميس، مع السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول، التحديات المائية وأبرز الجهود التي يبذلها قطاع المياه لمواجهة مختلف التحديات وتأمين المياه من خلال تنفيذ مشاريع مائية مستدامة.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، ثمن الوزير الدعم الكبير الذي تقدمه الدول المانحة والصديقة، خاصة المملكة المتحدة والشعب البريطاني لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة خاصة في قطاع المياه.
من جهته، عبر السفير البريطاني، عن اهتمام بلاده في توسيع آفاق التعاون وتقديم حلول في مجال إدارة المياه الحديثة، مؤكدا دعم المملكة المتحدة لخطط قطاع المياه في تنفيذ مشاريع مائية مستدامة، كما ثمن جهود وإنجازات قطاع المياه في التعاطي مع الواقع المائي الحالي في الأردن.
--(بترا)
ي ع/ أ أ / س س
07/03/2024 12:38:38
MENAFN07032024000117011021ID1107949925
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