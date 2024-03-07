وزير المياه يبحث والسفير البريطاني المشاريع المائية المستدامة بالمملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الخميس، مع السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول، التحديات المائية وأبرز الجهود التي يبذلها قطاع المياه لمواجهة مختلف التحديات وتأمين المياه من خلال تنفيذ مشاريع مائية مستدامة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، ثمن الوزير الدعم الكبير الذي تقدمه الدول المانحة والصديقة، خاصة المملكة المتحدة والشعب البريطاني لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة خاصة في قطاع المياه.

من جهته، عبر السفير البريطاني، عن اهتمام بلاده في توسيع آفاق التعاون وتقديم حلول في مجال إدارة المياه الحديثة، مؤكدا دعم المملكة المتحدة لخطط قطاع المياه في تنفيذ مشاريع مائية مستدامة، كما ثمن جهود وإنجازات قطاع المياه في التعاطي مع الواقع المائي الحالي في الأردن.

--(بترا)

ي ع/ أ أ / س س

07/03/2024 12:38:38