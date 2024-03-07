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تقييم تصدر عدداً من العقوبات على مخالفي نظام المقيّمين المعتمدين

3/7/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" 17 عضواً من مزاولي مهنة التقييم إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين؛ وذلك لمخالفتهم لأحكام نظام المقيّمين المعتمدين والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، والذين انطوت أعمالهم على مخالفات نظامية وأخرى مهنية - جسيمة - في عدد من تقارير التقييم المعتمدة من قبلهم، بما أوقعهم تحت طائلة المساءلة النظامية التأديبية.
وأصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين قراراتها بحق عدد من المخالفين لأحكام النظام ولائحته التنفيذية؛ تتضمن إيقاع عدد من العقوبات المنصوص عليها في المادة ( الثانية والثلاثون) من نظام المقيّمين المعتمدين، ومن ذلك إيقاع عقوبات الإنذار، واللوم، والغرامات المالية بمبالغ تتجاوز مائة ألف ريال.
وعملت الهيئة على وضع خطط امتثال للأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم؛ وتصحيح للمخالفات -غير الجسيمة- المرصودة لمجموعة من المخالفين الآخرين البالغ عددهم 20 مخالفاً، مع استمرار الهيئة في متابعتهم والتأكد من جدية وفاعلية تطبيق خطة التصحيح والامتثال؛ وذلك وفقاً لأحكام برنامج مراقبة جودة الأداء المهني.
وتؤكد الهيئة في إطار سعيها للقيام بدورها في الرقابة وضبط المخالفات على ضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم، حرصاً على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وصحيح، وإيقاف الممارسات التي تؤثر سلباً على المهنة وممارسيها وتضمن حقوق المستفيدين منها، كما تُهيب بالإبلاغ عن أي مخالفة لنظام المقيّمين المعتمدين والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم من خلال التواصل عبر قنوات الهيئة الرسمية.

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