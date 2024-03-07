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لأول مرة عربيًا.. شوط خيالات السرعة في الأحساء

3/7/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما يرعى محافظ الأحساء، رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية في الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، عصر بعد غدًا السبت، الحفل الـ 20 الختامي لموسم الميدان، وانطلاق شوطًا لأول مرة في ميادين المملكة والوطن العربي لـ"خيالات" السرعة، وهو الأول من نوعه عربيًا بعد أمريكا وبريطانيا، أكدت عضو مجلس ادارة ميدان الفروسية بالأحساء أبرار العبدالقادر (فارسة ومدربة قدرة وتحمل) لـ"الوطن" أمس، أن الحفل "غير" مسبوق في الأحساء، وهو بمثابة إعلان انطلاق فروسية "السيدات" من ميدان الأحساء إلى العالمية.
10 فارسات سعوديات
أضاف أن شوط السيدات، ينطلق بتسجيل 10 فارسات "سعوديات"، أغلبهن من ميدان الأحساء، وبينهن فارستين من ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض، وميدان الطائف، مبينة أن الفروسية النسائية في الأحساء، ترتقي يومًا بعد يوم، وهناك فارسات في الأحساء على مستوى عالي، وحقن مستويات عالية، وهن مؤهلات للمشاركة في سباقات كبيرة، بينهن فارسة في القدرة والتحمل حققت المركز الثالث في منافسات الألعاب الأولمبية السعودية، علاوة على حصول فرسان على تصنيف دولي "نجمة، ونجمتان"، واجتاز سباقات كبيرة.
كأس العالم في فرنسا
أشارت العبدالقادر إلى أن في الأحساء، عدة أكاديميات متخصصة في الفروسية للسيدات، وهي تتبع نظام دولي في تدريب الفارسات، ومزودة بنخة من المدربين والمدربات المتميزين والمتميزات، وهناك مشاريع كبيرة مستقبلية للقطاع الخاص متخصصة في الفروسية، وينتظر الأحساء مستقبل باهر في الفروسية، كاشفة عن خطط تطويرية واستراتيجية للميدان في الأحساء على مستوى عالمي في نفس موقعه الحالي، ليتحول إلى معلم سياحي بارز، ومضت بقوله: استعد حاليًا إلى للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للموسم المقبل، وتحديدًا في شهر سبتمبر المقبل في فرنسا، وهي المشاركة النسائية الأولى كـ"سعودية"، وهو سباق قدرة وتحمل، وتصنيفه الأعلى دوليًا، ومسافته 160 كيلومتر، وجاء ذلك بعد تأهلها من منافسات وسباقات كبيرة، لافتة إلى أن "أصغر" فارسة سعودية في القدرة والتحمل في وقتنا الحالي، ابنتها وتبلغ من العمر 12 عامًا.

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