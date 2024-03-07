لأول مرة عربيًا.. شوط خيالات السرعة في الأحساء

(MENAFN
- Al Watan) فيما يرعى محافظ الأحساء، رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية في الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، عصر بعد غدًا السبت، الحفل الـ 20 الختامي لموسم الميدان، وانطلاق شوطًا لأول مرة في ميادين المملكة والوطن العربي لـ"خيالات" السرعة، وهو الأول من نوعه عربيًا بعد أمريكا وبريطانيا، أكدت عضو مجلس ادارة ميدان الفروسية بالأحساء أبرار العبدالقادر (فارسة ومدربة قدرة وتحمل) لـ"الوطن" أمس، أن الحفل "غير" مسبوق في الأحساء، وهو بمثابة إعلان انطلاق فروسية "السيدات" من ميدان الأحساء إلى العالمية.
10 فارسات سعوديات
أضاف أن شوط السيدات، ينطلق بتسجيل 10 فارسات "سعوديات"، أغلبهن من ميدان الأحساء، وبينهن فارستين من ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض، وميدان الطائف، مبينة أن الفروسية النسائية في الأحساء، ترتقي يومًا بعد يوم، وهناك فارسات في الأحساء على مستوى عالي، وحقن مستويات عالية، وهن مؤهلات للمشاركة في سباقات كبيرة، بينهن فارسة في القدرة والتحمل حققت المركز الثالث في منافسات الألعاب الأولمبية السعودية، علاوة على حصول فرسان على تصنيف دولي "نجمة، ونجمتان"، واجتاز سباقات كبيرة.
كأس العالم في فرنسا
أشارت العبدالقادر إلى أن في الأحساء، عدة أكاديميات متخصصة في الفروسية للسيدات، وهي تتبع نظام دولي في تدريب الفارسات، ومزودة بنخة من المدربين والمدربات المتميزين والمتميزات، وهناك مشاريع كبيرة مستقبلية للقطاع الخاص متخصصة في الفروسية، وينتظر الأحساء مستقبل باهر في الفروسية، كاشفة عن خطط تطويرية واستراتيجية للميدان في الأحساء على مستوى عالمي في نفس موقعه الحالي، ليتحول إلى معلم سياحي بارز، ومضت بقوله: استعد حاليًا إلى للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للموسم المقبل، وتحديدًا في شهر سبتمبر المقبل في فرنسا، وهي المشاركة النسائية الأولى كـ"سعودية"، وهو سباق قدرة وتحمل، وتصنيفه الأعلى دوليًا، ومسافته 160 كيلومتر، وجاء ذلك بعد تأهلها من منافسات وسباقات كبيرة، لافتة إلى أن "أصغر" فارسة سعودية في القدرة والتحمل في وقتنا الحالي، ابنتها وتبلغ من العمر 12 عامًا.
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