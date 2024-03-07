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إعادة تشكيل مجالس إدارة 10 هيئات ثقافية

3/7/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الثقافة إعادة تشكيل مجالس إدارة 10 هيئات ثقافية، برئاسة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وبعضوية نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز نائباً لرئيس مجالس الإدارة. ويشمل التشكيل الجديد مجالس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، وهيئة التراث، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة المتاحف، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة المكتبات، وهيئة فنون الطهي.
وضمت عضوية مجلس إدارة هيئة الأزياء كلاً من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، والدكتور توماس توشترمان، وخالد بن أحمد الطاير، ورافي ذكران، وإدوارد صباغ. فيما ضمّ مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة كلاً من معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والدكتورة كوني جو ميتشل، والدكتور سعد بن عبدالرحمن البازعي، والدكتور خالد بن أحمد الرفاعي، والدكتورة عزيزة بنت عبدالعزيز المانع.
وضمّ مجلس إدارة هيئة المتاحف في تشكيله الجديد كلاً من الدكتور ماركوس هيلغيرت، ورنيم بنت زكي فارسي، وسارة بنت عبدالله علي رضا، والشيماء بنت رحب حميد الدين، وجينفر ستوكمان. وجاء مجلس إدارة هيئة التراث بعضوية كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة نجلاء بنت أحمد بن سلمان آل سعود، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري، والدكتورة ليلى بنت صالح البسام، والدكتور سعيد بن فايز السعيد، والدكتور فرانشيسكو باندارين. أما مجلس إدارة هيئة الأفلام فقد ضمّ في تشكيله الجديد كلاً من هيفاء بنت عبدالرحمن المنصور، ومحمد بن يوسف الخريجي، وأماندا نيفيل، وتوماس مكغراث، وجيرالد رينز. فيما ضمّ التشكيل الجديد لمجلس إدارة هيئة المكتبات كلاً من أمين مكتبة الملك فهد الوطنية، ومعالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن المعمر، والدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي، والدكتور جون فان أودينارين. واشتملت عضوية مجلس إدارة هيئة فنون العمارة والتصميم على كل من صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، والدكتور خالد بن عمر عزام، والدكتور صالح بن علي الهذلول، وجواهر بنت زياد السديري، وكريستوفر تشوا.
فيما تشكل مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية من الدكتور راشد بن أحمد الشمراني، والدكتور سامي بن عبداللطيف الجمعان، والدكتور سامح حسن مهران حسن، ونيف داولينق، وسيمون فولر.
وتضمّن مجلس إدارة هيئة الفنون البصرية كلاً من الدكتورة عفت بنت عبدالله فدعق، وفيصل بن فاروق تمر، وفادي بن محمد جميل، وندى محسن شبوط، وشينا واغستاف، في حين ضمّ مجلس إدارة هيئة فنون الطهي كلاً من الدكتورة دايان دود، وهاني بن حسين العطاس، وبدور بنت ناصر الرشودي، وإريك ولف، ولويز سيرا.
يشار إلى أن عضوية مجالس الإدارة تمتد لثلاث سنوات، على أن يعقد كل مجلس اجتماعاته أربع مرات في السنة أو كلما دعت الحاجة.
وتأتي عملية إعادة تشكيل مجالس الإدارة لمواكبة تنامي أعمال الهيئات الثقافية وجهودها في تطوير قطاعاتها الفرعية، حيث ستتولى المجالس بأعضائها الجدد مسؤوليات تتعلق بمتابعة نشاط الهيئات والإشراف على تنفيذ إستراتيجياتها، وإقرار السياسات المتعلقة بمشروعاتها ومبادراتها، واللوائح، والأنظمة، والإجراءات الداخلية، والفنية.

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