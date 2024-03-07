إعادة تشكيل مجالس إدارة 10 هيئات ثقافية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الثقافة إعادة تشكيل مجالس إدارة 10 هيئات ثقافية، برئاسة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وبعضوية نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز نائباً لرئيس مجالس الإدارة. ويشمل التشكيل الجديد مجالس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة الأزياء، وهيئة الأفلام، وهيئة التراث، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة المتاحف، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة المكتبات، وهيئة فنون الطهي.
وضمت عضوية مجلس إدارة هيئة الأزياء كلاً من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، والدكتور توماس توشترمان، وخالد بن أحمد الطاير، ورافي ذكران، وإدوارد صباغ. فيما ضمّ مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة كلاً من معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والدكتورة كوني جو ميتشل، والدكتور سعد بن عبدالرحمن البازعي، والدكتور خالد بن أحمد الرفاعي، والدكتورة عزيزة بنت عبدالعزيز المانع.
وضمّ مجلس إدارة هيئة المتاحف في تشكيله الجديد كلاً من الدكتور ماركوس هيلغيرت، ورنيم بنت زكي فارسي، وسارة بنت عبدالله علي رضا، والشيماء بنت رحب حميد الدين، وجينفر ستوكمان. وجاء مجلس إدارة هيئة التراث بعضوية كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة نجلاء بنت أحمد بن سلمان آل سعود، ومعالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري، والدكتورة ليلى بنت صالح البسام، والدكتور سعيد بن فايز السعيد، والدكتور فرانشيسكو باندارين. أما مجلس إدارة هيئة الأفلام فقد ضمّ في تشكيله الجديد كلاً من هيفاء بنت عبدالرحمن المنصور، ومحمد بن يوسف الخريجي، وأماندا نيفيل، وتوماس مكغراث، وجيرالد رينز. فيما ضمّ التشكيل الجديد لمجلس إدارة هيئة المكتبات كلاً من أمين مكتبة الملك فهد الوطنية، ومعالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن المعمر، والدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي، والدكتور جون فان أودينارين. واشتملت عضوية مجلس إدارة هيئة فنون العمارة والتصميم على كل من صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، والدكتور خالد بن عمر عزام، والدكتور صالح بن علي الهذلول، وجواهر بنت زياد السديري، وكريستوفر تشوا.
فيما تشكل مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية من الدكتور راشد بن أحمد الشمراني، والدكتور سامي بن عبداللطيف الجمعان، والدكتور سامح حسن مهران حسن، ونيف داولينق، وسيمون فولر.
وتضمّن مجلس إدارة هيئة الفنون البصرية كلاً من الدكتورة عفت بنت عبدالله فدعق، وفيصل بن فاروق تمر، وفادي بن محمد جميل، وندى محسن شبوط، وشينا واغستاف، في حين ضمّ مجلس إدارة هيئة فنون الطهي كلاً من الدكتورة دايان دود، وهاني بن حسين العطاس، وبدور بنت ناصر الرشودي، وإريك ولف، ولويز سيرا.
يشار إلى أن عضوية مجالس الإدارة تمتد لثلاث سنوات، على أن يعقد كل مجلس اجتماعاته أربع مرات في السنة أو كلما دعت الحاجة.
وتأتي عملية إعادة تشكيل مجالس الإدارة لمواكبة تنامي أعمال الهيئات الثقافية وجهودها في تطوير قطاعاتها الفرعية، حيث ستتولى المجالس بأعضائها الجدد مسؤوليات تتعلق بمتابعة نشاط الهيئات والإشراف على تنفيذ إستراتيجياتها، وإقرار السياسات المتعلقة بمشروعاتها ومبادراتها، واللوائح، والأنظمة، والإجراءات الداخلية، والفنية.
MENAFN07032024000089011017ID1107949897
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.